Los retrasos lastran el nuevo paseo de Alicante hasta mediados de septiembre

De "varias semanas" a más de un mes. El Ayuntamiento de Alicante concreta los retrasos en las obras del nuevo paseo de la avenida de Niza, que se extenderán al menos hasta el 18 de septiembre. Los trabajos, que tendrían que haber concluido a principios de agosto, se han demorado por la escasez de materiales, la tardanza de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana a la hora de conceder una autorización y la negativa de la Policía Local de El Campello a acceder con maquinaria.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la ampliación del plazo de ejecución del contrato para las obras del paseo peatonal de la avenida de Niza, en Playa de San Juan, otros 45 días. De acuerdo con los nuevos márgenes, los trabajos tendrán que concluir antes del 18 de septiembre, lo que supondrá que el paseo siga en obras durante todo el mes de agosto, el más fuerte del año en afluencia turística.

Motivos

Entre los motivos esgrimidos por la empresa (y aceptados por el Ayuntamiento) se incluye el retraso por parte de Ferrocarrils de la Generalitat para autorizar un muro entre las vías del TRAM y el paseo; la demora en el suministro del pavimento de piedra, debido a paralizaciones en las aduanas del puerto de Valencia y en el puerto de origen, en India; además de la prohibición de la entrada de maquinaria a la obra por el acceso que se ubica en localidad de Campello por parte de la Policía Local del municipio.

Igualmente, el expediente alude a la construcción de módulos deportivos que estaba prevista en el entorno. Un proyecto que colindaba con el del paseo peatonal y que el Ayuntamiento descartó hace solo unos meses, obligando al contratista a "reestudiar la solución para dejar el paseo en condiciones de seguridad, accesibilidad y compatibilidad".