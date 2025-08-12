La ola de calor se despide en Alicante con alerta amarilla por altas temperaturas

La ola de calor más prolongada de este verano se despide este martes en la provincia de Alicante, pero lo hará dejando temperaturas muy elevadas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el litoral sur de la provincia se encuentra este martes 12 de agosto en aviso amarillo por calor extremo, mientras que en el interior se alcanzarán valores que rozarán los 39 °C en algunos municipios.

Sanidad ha activado el protocolo de alerta amarilla en las áreas afectadas, insistiendo en la importancia de proteger a los grupos más vulnerables: mayores, embarazadas, menores de cuatro años, personas con enfermedades crónicas y quienes desarrollan trabajos al aire libre. Aunque a partir del miércoles se prevé un ligero descenso térmico, el calor seguirá siendo intenso en buena parte de la Comunidad Valenciana.

Riesgo de incendios forestales

A las altas temperaturas de este martes se suma un riesgo extremo de incendio forestal en toda la Comunidad Valenciana. El calor persistente, la baja humedad y la vegetación seca crean un escenario muy propicio para la propagación del fuego. Las autoridades piden máxima precaución y recuerdan que está prohibido encender fuego en zonas forestales o realizar quemas agrícolas.

El tiempo en Alicante

En la capital, las temperaturas oscilarán entre 24 °C de mínima y 34 °C de máxima, con sensación térmica de hasta 36 °C en las horas centrales del día. El cielo se mantendrá mayormente soleado por la mañana, con intervalos de nubes por la tarde. Se espera una noche tropical, con temperaturas que no bajarán de los 25 °C y humedad elevada.

El tiempo en Elche

En Elche, las temperaturas oscilarán entre los 23 °C de mínima y los 35 °C de máxima. Se prevé un cielo despejado desde la madrugada hasta el mediodía y parcialmente nublado durante la tarde, con una noche calurosa por delante

El tiempo en Elda

En Elda se esperan mínimas de 23 °C y máximas de 37 °C. El cielo se mantendrá despejado durante prácticamente toda la jornada; la noche será cálida, aunque algo más fresca que en los municipios costeros.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá una jornada algo más fresca, con mínimas de 25 °C y máximas de 31 °C. El sol dominará la mañana y se formarán algunas nubes por la tarde. La humedad elevada mantendrá una sensación de bochorno durante la noche.

El tiempo en Dénia

En Dénia, los termómetros oscilarán entre 24 °C de mínima y 34 °C de máxima. El cielo estará despejado durante casi toda la jornada y la noche será tropical, con una sensación térmica alta por la humedad del mar.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja alcanzará máximas de 33 °C y mínimas de 24 °C. El sol brillará durante gran parte del día, con algunas nubes dispersas al final de la tarde. La noche seguirá cálida y húmeda.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, la jornada de este martes dejará mínimas de 23 °C y máximas de 36 °C. Durante la mañana y primeras horas de la tarde se alternarán intervalos nubosos con claros, aunque sin riesgo de precipitación a partir del mediodía. Por la noche, los termómetros se mantendrán en torno a los 25 °C, lo que garantizará una noche tropical.

El tiempo en Orihuela

Orihuela será hoy uno de los puntos más calurosos de la provincia, con máximas que alcanzarán los 38 °C y mínimas de 24 °C. El cielo permanecerá despejado y la sensación de calor se mantendrá incluso de madrugada.

El significado del aviso amarillo

El aviso amarillo indica temperaturas altas que pueden suponer riesgo para la salud, aunque sin alcanzar niveles extremos. En cambio, el aviso naranja, no presente hoy en la provincia pero sí en jornadas anteriores, señala que se han superado umbrales a partir de los cuales aumentan notablemente los índices de mortalidad por calor.

Desde Sanidad recuerdan que es esencial hidratarse con frecuencia, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y vigilar posibles síntomas de golpe de calor, especialmente en niños y personas mayores.