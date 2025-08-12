El tráfico de pasajeros en la Operación Paso del Estrecho aumenta casi un 38% en Alicante

Un total de 34.693 pasajeros y 11.183 vehículos han pasado por el puerto de Alicante desde el inicio de la Operación Paso del Estrecho (OPE) el pasado 15 de junio. El tráfico de pasajeros que han salido desde Alicante o han regresado de Argelia al puerto alicantino ha registrado un incremento del 37,9% hasta el 10 de agosto, mientras que el de vehículos ha aumentado un 35,7 por ciento, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

La Operación Paso del Estrecho se desarrolla cada año hasta el 15 de septiembre para facilitar el viaje de un gran número de personas residentes en Europa que aprovechan sus vacaciones para visitar sus países de origen en el norte de África. Frente al descenso de pasajeros del pasado año, cuando se registraron problemas con los ferrys, este año se han disparado tanto la cifra de pasajeros como la de vehículos que han pasado por Alicante.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha destacado este “notable incremento” de pasajeros y vehículos y ha destacado que "estos datos reflejan el buen funcionamiento del dispositivo coordinado por la Subdelegación del Gobierno, la Autoridad Portuaria, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de organismos implicados, que garantizan un tránsito seguro y ágil para los viajeros”.

El subdelegado ha recalcado que “el papel de la provincia de Alicante es estratégico y sigue ganando importancia año tras año”. El puerto de Alicante alberga el 3% de los desplazamientos que se realizan a nivel nacional en la OPE. Hasta la fecha, la Operación Paso del Estrecho ha transcurrido sin incidencias destacables en la provincia.

En concreto, el dispositivo desarrollado en el puerto de Alicante en sus líneas a Argel y Orán ha contabilizado un total de 24.135 pasajeros y 7.894 vehículos en la operación salida. Son 2.606 personas más (un aumento del 12,1%) y 732 vehículos más (+10,2%) que en el mismo periodo del pasado año.

Mientras, en la operación retorno se han contabilizado 10.558 pasajeros (6.928 más que en 2024 y un aumento del 190,9%) con respecto a 2024. En este caso se trata de desplazamientos realizados desde el 15 de julio y hasta el 10 de agosto. En este periodo, se ha registrado también el embarque de 3.289 vehículos de retorno, 2.207 más que el pasado año (un aumento del 204%).

La OPE está coordinada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior e incluye a diversos organismos e instituciones de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. La Subdelegación del Gobierno en Alicante, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Autoridad Portuaria de Alicante, mantiene desplegado un amplio dispositivo especial para la Operación Paso del Estrecho desde su inicio el pasado 15 de junio.

Menos asistencias

Pese al aumento en el número de pasajeros, el número de asistencias sanitarias y sociales contabilizadas dentro del plan provincial de la Subdelegación del Gobierno en Alicante han descendido en un 38,5% con respecto a 2024.

Así, se han producido 94 asistencias sanitarias hasta la fecha (lo que supone un 58% menos) y 262 asistencias sociales (un 38,6% menos). En este último caso, la mayoría han sido solicitudes de información. Ello supone un total de 356 asistencias frente a las 579 realizadas en el mismo periodo del año anterior (un descenso del 38,5).

Con el inicio del mes de agosto, se espera que este fin de semana se incremente el movimiento de vehículos y pasajeros. Ante estas previsiones, y con el objetivo de reducir las aglomeraciones, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias recomienda planificar con tiempo los desplazamientos por las carreteras que confluyen en los puertos de embarque, sobre todo en Algeciras, y, en lo posible, utilizar vías alternativas. También aconseja acudir con el billete cerrado para acceder a las embarcaciones de forma ordenada y fluida y reducir los tiempos de espera en el puerto.