Altozano vibra con su fiesta

Continúan las fiestas de Moros y Cristianos en Altozano. Tras la jornada de la Retreta del martes, este miércoles han tenido lugar los dos actos infantiles más importantes de la celebración. En concreto, desde las 20:00, ha discurrido por la avenida Conde de Lumiares el desfile infantil, una entrada adaptada a la participación de los más pequeños de todas las comparsas de esta fiesta con parlamento en el castillo incluido.

Posteriormente los niños han seguido siendo protagonistas con las Embajadas Infantiles, un acto en el que Altozano es pionero en las fiestas de Moros y Cristianos que se celebran dentro de la ciudad de Alicante. Jonai Cortés y Jerai Cortés son los embajadores infantiles moro y cristiano (respectivamente) de este año.

Por último, Altozano ha disfrutado de su Embajada Mora, que ha contado con disparo de arcabucería y con la capitulación cristiana en la avenida citada, situada en el corazón del barrio.