Barcala busca desatascar Urbanismo en Alicante con un formulario para preguntar directamente a los técnicos

El Ayuntamiento de Alicante busca solucionar el atasco de expedientes que presenta la Concejalía de Urbanismo, con algunos trámites pendientes de resolver desde hace más de un año. Para ello, el gobierno local ha puesto en marcha un nuevo formulario en el que profesionales pueden consultar a los técnicos municipales sobre su caso concreto. Una medida que se suma a las nuevas jefaturas anunciadas recientemente, mientras se acomete una remodelación más amplia del departamento, pendiente del contrato que el Consistorio impulsó para evaluar su funcionamiento.

Según ha informado el ejecutivo municipal este miércoles en un comunicado, los técnicos pueden plantear sus consultas a través de la web municipal, en el apartado de Cita Previa. Al seleccionar el área de Urbanismo, desde hoy aparece una nueva opción llamada "Atención técnica obras y actividades", que ofrece la posibilidad de plantear las dudas de forma telemática, a través de un cuestionario. El objetivo, han indicado desde el gobierno, es que "en unos meses se pueda publicar también una batería de preguntas frecuentes con sus respuestas, para facilitar aún más la resolución de dudas".

"Con este nuevo mecanismo de atención a técnicos especializados avanzamos en uno de los objetivos que nos hemos planteado este mandato, que es impulsar la tramitación urbanística de todo tipo de expedientes", ha explicado la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez. En concreto, se ha puesto en marcha "un sistema telemático para que trasladen sus consultas especializadas, muchas de las cuales se podrán resolver sin tener que desplazarse al Ayuntamiento, como se hacía hasta ahora", lo que para la edil popular "agiliza, facilita y elimina posibles trabas y errores en la tramitación de expedientes urbanísticos".

Remodelación pendiente

En septiembre del pasado año, el Ayuntamiento adjudicó a través de un contrato menor la elaboración de un "diagnóstico" sobre el modelo operativo de Urbanismo, con el posterior objetivo de reorganizar su funcionamiento y poder agilizar diferentes trámites municipales que acumulan meses de demora de forma habitual.

El servicio adjudicado a dedo recayó sobre la única empresa que planteó una oferta al proceso: KPMG. La multinacional presta en España servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento legal, financiero y de negocio. Desde entonces, es también la responsable de analizar el funcionamiento de la concejalía que dirige Rocío Gómez, una de las que cuenta con su propia Dirección General: la de Planeamiento Urbanístico y PGOU, que recae sobre la arquitecta Leticia Martín.

De acuerdo con la información pública del contrato, KPMG recibirá un total de 18.000 euros (IVA incluido) por estos servicios. La compañía, contará con un plazo total de veinte meses para completar su tarea y entregar al gobierno local su diagnóstico sobre la operatividad de Urbanismo.