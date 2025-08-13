El barrio alicantino de San Roque iniciará sus fiestas dedicando una calle a su dirigente vecinal

Alicante honrará este jueves la memoria de María Dolores Peretó, dirigente vecinal del barrio de San Roque que falleció hace ahora tres años. Esta dedicatoria se materializará con una calle dedicada a “La Boti”, como era conocida entre los suyos, a través de una inauguración que tendrá lugar este jueves a las 18:00, coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Roque. Al acto acudirá el alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a la concejala de Estadística, Lidia López.

El nombre de la vecina, que lucirá en un vial cercano a la plaza del Puente, se descubrirá dos horas antes del pregón de las fiestas, que protagonizará la concejala de Fiestas, Ocupación de Vía Pública y Sanidad, Cristina Cutanda.

Peretó ejerció como farmacéutica en la plaza de San Cristóbal y dirigió durante años la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y la de las Fiestas Tradicionales de San Roque. En 2021 recibió el premio Fester d’Alacant y fue reconocida en la exposición “12 mujeres emblemáticas de la ciudad de Alicante”, que se exhibió en la Puerta Ferrisa entre diciembre de 2022 y enero del siguiente año.

En cuanto a las fiestas de San Roque, el primer preámbulo se podrá vivir en las puertas de la ermita, donde se apreciará una escultura de hierro, de tres metros de alto y uno y medio de ancho, con la silueta del santo que da nombre a barrio. Esta acción procede de una iniciativa de la cofradía que preside Manuel Miguel Domínguez y de la Comisión de Fiestas, dirigida por Enrique García.

Durante la jornada habrá también pasacalles con música de dolçaina y tabalet y los visitantes podrán visitar los altares alusivos a San Roque que se situarán en las calles Toledo, San Juan y en la plaza del Puente, donde se pronunciará el pregón.