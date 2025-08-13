Los bomberos de Alicante renuevan su base del puerto y acortan el tiempo de respuesta en 30 minutos

Los Bomberos del Ayuntamiento de Alicante estrenan nueva base en el puerto, que les permitirá acortar el tiempo de respuesta en hasta 30 minutos. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) ha llevado a cabo una remodelación de su espacio operativo, trasladándolo a un pantalán del muelle 15 cedido por la Autoridad Porturaria, lo que ha permitido reagrupar las embarcaciones y contar con una salida más directa al mar.

Según han informado este miércoles fuentes municipales, junto a la base se ha instalado también un contenedor para el acopio de todo el material necesario para los equipos de la unidad de buceo, integrada por 18 agentes, y demás intervenciones de emergencia. Además, la totalidad de la plantilla de los Bomberos, que cuenta con 20 patrones de embarcación, está capacitada para realizar rescates y operaciones de auxilio sobre la lámina de agua, mientras que son los buzos los que se encargan de la seguridad subacuática.

"Al estar aquí los dos barcos juntos y tener tan cerca la salida al mar abierto, hemos mejorado mucho la seguridad y el servicio que prestamos a los ciudadanos, con un considerable recorte del tiempo de respuesta en una media hora", destaca el responsable del servicio, Leandro Mateo. "Además, nos hemos ubicado en la misma zona del resto de organismos e instituciones con competencias sobre seguridad en el mar, como son la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, lo que nos permite también ganar eficacia y coordinación", añade el oficial del Speis.

Seguridad en las playas

Desde la base parte a diario en una de las embarcaciones el equipo de tres bomberos que se encarga del refuerzo de la seguridad en Tabarca. Allí, comenta el concejal de Seguridad, Julio Calero, se instala un retén preventivo todos los días de la semana "para asistir a cualquier emergencia que se pueda producir tanto en la tierra como en el mar en estos meses estivales, en los que se multiplica considerablemente la afluencia de personas a la isla". El edil popular apunta que "se producen con relativa frecuencia accidentes de bañistas, que saltan desde el acantilado, aunque está prohibido", además de "golpes o incidentes con los numerosos barcos de recreo que se acercan a Tabarca".

Además, el espacio del puerto está preparado para atender cualquier emergencia que se registre en el mar, desde un incendio en una embarcación al rescate de personas en apuros (náufragos, barcos con problemas), pasando por posibles casos de desaparecidos o de auxilio a la llegada de migrantes y salvamento en playas. En muchos casos, el servicio municipal colabora con la Guardia Civil, al tiempo que mantiene un acuerdo con Salvamento Marítimo para prestar asistencia técnica a embarcaciones que han quedado a la deriva.

Del mismo modo, las embarcaciones de la Policía Local que vigilan la costa del término municipal también están utilizando el nuevo pantalán de esta base, donde el cuerpo también cuenta con un módulo de estancia para los agentes y otros servicios.

Llamada a la "responsabilidad"

En pleno verano, el oficial del Speis también ha hecho hincapié en el “considerable aumento" de embarcaciones de recreo detectado en los últimos años en las aguas costeras del término municipal, por lo que hace una llamada "a la responsabilidad y la prudencia" por parte de los usuarios. "Antes de usar estos barcos y motos, es necesario conocer la normativa básica sobre lo que se puede y no se puede hacer a bordo porque ambas modalidades entrañan peligros serios, aunque parezcan lúdicas y recreativas", indica Mateo.

En la misma línea, el responsable del servicio recalca que "hay que recordar que no se puede navegar por el interior de la zona de boyas, que el consumo de bebidas alcohólicas está prohibido mientras se manejan embarcaciones y que se debe estar muy atento a la previsión meteorológica porque las condiciones en el mar pueden cambiar rápidamente".