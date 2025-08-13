La Concatedral de San Nicolás se abre también a las visitas culturales

Más allá del culto. La Concatedral de San Nicolás ha abierto sus puertas a los visitantes para que descubran los secretos del templo alicantino. Con una entrada ubicada en la calle Labradores, diferente de la entrada habitual, los asistentes podrán acceder al claustro sin pasar por la nave y no irrumpir, de esta manera, en el espacio dedicado al culto de los fieles.

Pero la intención no es, solamente, evitar que el espacio principal se llene. La Concatedral ofrece ahora visitas culturales guiadas por su interior. Desde los primeros días de agosto este nuevo servicio, que incluye audioguía de 30 minutos en castellano, inglés, francés e italiano, se ofrece a los visitantes para que descubran los secretos de un templo con siglos de historia.

Ramón Egío, deán de la Concatedral, explica que la idea existe desde hace ya tiempo. “Queremos poner al descubierto el patrimonio de San Nicolás. Hay muchos alicantinos que no conocen el claustro o la sala capitular, y merece la pena hacerlo”, aconseja. Las visitas empezaron en agosto y se alargarán durante todo el año, convirtiendo la actividad en definitiva.

Los horarios de verano son de 10:00 a 20:00 de lunes a viernes, hasta las 19:00 los sábados y hasta esa misma hora, pero desde las 13:30, los domingos. En invierno los periodos de visita serán prácticamente idénticos: de 10:30 a 19:30 entre semana, de 10:30 a 19:30 los sábados y de 13:30 a 19:00 los domingos. El horario de culto se mantendrá como hasta ahora.

La visita

Quienes optan por esta nueva manera de conocer el templo dedican unos 50 minutos a la actividad, que tiene 11 paradas. La primera es la visita al claustro y la última es la capilla de la comunión. Justo antes se acude al campanario, desde donde Alicante se contempla con la majestuosidad del castillo de Santa Bárbara a pocos metros. 98 escalones separan esta zona alta del inicio del recorrido.

Interior de la Concatedral de San Nicolás, habilitada para visitas culturales. / Pilar Cortés / PILAR CORTES

Entremedias, los visitantes pasan por la sala capitular, por la antesacristía, por la sacristía, por el camarín de la virgen del Remedio, disfrutan de los detalles arquitectónicos y consultan, junto al órgano, la ubicación del antiguo coro con elementos que evocan los tiempos en los que existió. Posteriormente se acude a la cúpula, a la sala del campanero y a la de los grafitis antes de culminar la subida en la parte alta, que da al exterior.

En estas salas se pueden ver objetos, imágenes y obras religiosas de elevado valor artístico, además de la confección arquitectónica presente en las salas interiores del templo. “Hay obras de arte anteriores incluso a la existencia de la Concatedral”, puntualiza Egío. La entrada general es de 8 euros, de 7 para los mayores de 65 años, de 6 para jóvenes de hasta 17 años o hasta 25 si son universitarios y es gratuita para los niños. También hay descuento para colegios, que conseguirán entradas a 4 euros; y para grupos de a partir de 20 personas, con 6 euros por visitante. La capacidad de acogida es de 60 personas en un mismo turno.

Motivación cultural

La intención de ofrecer este tipo de visita en la Concatedral es claramente cultural. “En Alicante hay mucho más que ofrecer además de playas y de hostelería”, afirma Fernando Díaz, integrante de la empresa que organiza esta actividad, impulsora de la iniciativa. “Hay muchas cosas desconocidas porque hasta ahora el patrimonio no se ha enseñado al público, y hay que ponerlo en valor”, añade. José Vicente García, miembro de la misma compañía, admite que hasta ahora “la difusión ha sido muy limitada”, con folletos en los hoteles y no muchas más acciones publicitarias. “Hemos empezado en agosto para coger rodaje de cara a septiembre, que es cuando estas visitas cogerán forma”.

El mismo García argumenta que estas visitas, además, impedirán que el lugar de culto de la Concatedral se vea abarrotado de turistas en determinados momentos. “Los visitantes podrán acceder por la calle Labradores sin interferir en el culto. Hasta ahora sólo accedían desde la nave, pero ahora lo podrán hacer también por una segunda entrada" y se dividirán, así, las visitas culturales de las religiosas.

Los visitantes, principalmente, quedan sorprendidos “por las vistas hacia el castillo y por el estilo arquitectónico de la Concatedral”, tal como expresa Pablo Verdú, procedente de Madrid. Sandra Calleja, también madrileña, cree que el lugar ofrece “un conjunto de arte y de historia muy completo y unas vistas a la ciudad que son preciosas”.