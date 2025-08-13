José Antonio Belso renueva cinco años como director de Suma

Si no hay novedades inesperadas, José Antonio Belso prolongará su estancia como director de Suma Gestión Tributaria hasta 2031. Así lo han acordado el dirigente del organismo tributario y la Diputación de Alicante, presidida por Toni Pérez, tal como se ha visto reflejado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP).

En concreto Belso, que fue nombrado director de Suma en marzo del 2021, renueva por tres años más en su cargo, a los que hay que sumar otros dos de carácter opcional. Si se cumplen, el director de organismo tributario cumplirá 10 años al frente. El pacto ha sido de “muto acuerdo”, según las partes implicadas.

En estos momentos se está a la espera de que se presenten los resultados del primer plan estratégico desarrollado por la entidad con Belso al frente. Se trata del que abarca el periodo de entre 2021 y 2025, y los resultados se harán públicos en diciembre. Desde Suma se muestran “optimistas” respecto a este informe, ya que se espera “alcanzar un nivel bastante alto de cobertura de los objetivos”.

Entre las metas de estos últimos cuatro años estaba la proyección de Suma fuera de la provincia de Alicante “después de 15 años sin incorporar organismos”, el crecimiento en el número de delegaciones en ayuntamientos de la provincia (que ha aumentado cerca de un 10 %) o la tasa de éxito en la recaudación.

Conforme al futuro plan estratégico, que aún está por definir, se contempla aspirar a la intensificación de la digitalización, un proyecto que ya empezó con el anterior plan; continuar la expansión fuera de la provincia, con la firma de convenios con otras administraciones locales que en algunos casos “se están avanzando”; y continuar con la reforma de las oficinas tributarias, incluida la central, ubicada en la plaza de San Cristóbal de Alicante, cuya adecuación está siendo valorada.