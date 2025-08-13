A Tabarca le llueven las ofertas: los candidatos a gestionar el hotel de la isla

La empresa a cargo de un hotel en Cocentaina, una compañía de deportes acuáticos y la concesionaria actual, propiedad del presidente de los hoteleros de Alicante, son las mercantiles mejor posicionadas para hacerse con la gestión del hotel situado en la antigua casa del gobernador de Tabarca.

El espacio, de propiedad municipal, es explotado desde 2008 por Hotel Boutique Isla de Tabarca S. L., una de las sociedades vinculadas a los hermanos Juan Carlos y Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA). A través de esta empresa, los Castillo llevaron a cabo la rehabilitación del inmueble y lo abrieron al público en 2011, tras varias trabas en los trámites administrativos y patrimoniales, que paralizaron la obra. En aquel momento, el canon se fijó en 90.000 euros para un plazo de 15 años: unos 6.000 euros anuales. Ahora, con el nuevo contrato, esa cifra podría dispararse hasta multiplicarse por 20.

La nueva oferta de los Castillo, según el expediente de la licitación, es de 1,39 millones de euros para el mismo periodo, más de 90.000 euros anuales, lo que supondría superar el importe del canon actual en el primer año del contrato. Sin embargo, la propuesta de la sociedad del presidente de APHA no es la mejor posicionada para hacerse con la gestión del hotel.

Más ofertas

En el nuevo concurso, tal y como se recoge en el pliego de condiciones, se tendrá en cuenta el precio ofertado como "único criterio para la adjudicación". Un criterio que ha sido cuestionado por el propio Luis Castillo a través de sus redes sociales, donde criticó que el Ayuntamiento tiene en cuenta más condicionantes (como certificados de calidad) en contratos para la gestión de tumbonas que en una concesión que afecta a un inmueble histórico. En cualquier caso, este criterio sitúa a otras dos compañías como las mejor posicionadas para relevar a los Castillo al frente de la antigua casa del gobernador.

Por un lado, la mercantil Poseidón Water Sports ha ofrecido un total de 1,59 millones de euros para gestionar el alojamiento. La compañía, especializada en servicios de playa y alquiler de material deportivo, gestiona el servicio de alquiler de tumbonas en uno de los espacios que habilita para ello el Ayuntamiento de El Campello en la playa de Muchavista. Además, su administrador único, Manuel Romero Vargas, también se ha hecho este año con el contrato para los servicios en el arenal de Tabarca. En cuanto a la propuesta para el citado hotel, el expediente apunta que "falta la firma electrónica de uno de los administradores mancomunados en la proposición económica", por lo que tendrá que subsanar dicha incidencia en caso de que termine optando a la concesión.

No obstante, la mayor oferta en el concurso ha sido la de Lunetoile Ocio 9 S. L., con una propuesta de 1,75 millones de euros para los 15 años de duración del contrato. La mercantil, con sede social en Onil, es la actual responsable del hotel Anna de Cocentaina, y parte como la mejor posicionada para hacer lo propio con el alojamiento de titularidad municipal de Tabarca. El resto de ofertas apenas superan los 500.000 euros por el periodo completo, mientras que una de ellas fue inadmitida por no haberse presentado de acuerdo con el procedimiento recogido en el pliego.

Ahora, todo queda en manos del tesorero municipal, que deberá revisar las distintas ofertas y emitir un informe sobre la documentación aportada por los licitadores antes de que el Ayuntamiento proceda a clasificar las ofertas, determinando quién se impone en la puja por el hotel de Tabarca.

El hotel, al detalle

El actual Hotel Boutique Isla de Tabarca dispone de 15 habitaciones. La concesión debe mantener esta capacidad alojativa, con una habitación doble adaptada para personas con movilidad reducida, 13 dobles y una familiar. La categoría es de tres estrellas, y el Consistorio señala que si el adjudicatario prevé modificarla deberá presentar un proyecto ante la Conselleria de Turismo para cambiar la calificación en función de los servicios prestados.

El inmueble de la antigua Casa del Gobernador que acoge la infraestructura hotelera es un edificio del siglo XVIII, que data de los mismos orígenes de Tabarca como isla habitada, rehabilitado posteriormente para prestar el servicio turístico.