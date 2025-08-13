La ola de calor continúa en Alicante con alerta amarilla y altas temperaturas

La ola de calor más prolongada de este verano en la provincia de Alicante dejará temperaturas más moderadas este miércoles, aunque se mantienen elevadas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el litoral sur de la provincia se encuentra este 13 de agosto en aviso amarillo por calor extremo, mientras que en el interior se alcanzarán valores que rozarán los 37 °C en algunos municipios.

Sanidad ha activado el protocolo de alerta amarilla en las áreas afectadas, insistiendo en la importancia de proteger a los grupos más vulnerables: mayores, embarazadas, menores de cuatro años, personas con enfermedades crónicas y quienes desarrollan trabajos al aire libre. A partir del jueves se prevé que haya una subida de las temperaturas que dure todo el fin de semana y sitúe municipios del interior y el litoral sur de Alicante en riesgo alto por calor extremo, con 40 ºC o más en algunas zonas del interior de la provincia.

Riesgo de incendios forestales

A las altas temperaturas de este martes se suma un riesgo extremo de incendio forestal en toda la Comunidad Valenciana. El calor persistente, la baja humedad y la vegetación seca crean un escenario muy propicio para la propagación del fuego. Las autoridades piden máxima precaución y recuerdan que está prohibido encender fuego en zonas forestales o realizar quemas agrícolas.

El tiempo en Alicante

En la capital, las temperaturas oscilarán entre 23 °C de mínima y 33 °C de máxima, con sensación térmica de hasta 35 °C en las horas centrales del día. El cielo se mantendrá mayormente soleado por la mañana, con intervalos de nubes por la tarde. Se espera una noche tropical, con temperaturas que no bajarán de los 24 °C y humedad elevada.

El tiempo en Elche

En Elche, las temperaturas oscilarán entre los 22 °C de mínima y los 35 °C de máxima. Se prevé un cielo despejado desde la madrugada hasta el mediodía y parcialmente nublado durante la tarde, con una noche calurosa por delante.

El tiempo en Elda

En Elda las temperaturas descienden hasta mínimas de 21 °C y máximas de 35 °C. El principio de la jornada contará con cielos despejados, donde aparecerán unas pocas nubes a partir del mediodía. La noche será cálida, aunque algo más fresca que en los municipios costeros.

El tiempo en Benidorm

Los termómetros en Benidorm marcarán entre 24 °C y 31 °C. El sol dominará la mañana y se formarán algunas nubes por la tarde. La humedad elevada y las temperaturas por encima de 25 ºC dejarán una noche tórrida.

El tiempo en Dénia

En Dénia, las temperaturas descenderán hasta los 23 °C de mínima y los 33 °C de máxima. El cielo estará ligeramente nublado hasta el mediodía y permanecerá despejado el resto de la jornada. El final del día dará paso a una noche tropical donde se esperan altos niveles de humedad en el ambiente.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja alcanzará mínimas de 24 ºC y máximas de 32 °C. El sol brillará durante todo el día y los cielos permanecerán despejados. La noche se mantendrá cálida y húmeda.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, la jornada de este miércoles dejará mínimas de 21 °C y máximas de 35 °C, unos grados por menos que el martes. Los cielos se mantendrán despejados al principio de la jornada, mientras que a partir del mediodía aparecerán unas pocas nubes. Por la noche se esperan temperaturas en torno a los 22 °C, lo que garantizará una noche tropical.

El tiempo en Orihuela

Orihuela será hoy uno de los puntos más calurosos de la provincia, con máximas que alcanzarán los 37 °C y mínimas de 22 °C. El cielo permanecerá despejado y el calor se mantendrá incluso de madrugada, con temperaturas por encima de los 24 ºC.

El significado del aviso amarillo

El aviso amarillo indica temperaturas altas que pueden suponer riesgo para la salud, aunque sin alcanzar niveles extremos. En cambio, el aviso naranja, no presente hoy en la provincia pero sí en los próximos días, indica que se han superado umbrales a partir de los cuales aumentan notablemente los índices de mortalidad por calor. El aviso rojo, que se dará en el interior y litoral sur de Alicante durante el fin de semana, es la máxima advertencia y señala un riesgo elevado para la salud, sobre todo en la población vulnerable.

Desde Sanidad recuerdan que es esencial hidratarse con frecuencia, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y vigilar posibles síntomas de golpe de calor, especialmente en niños y personas mayores.