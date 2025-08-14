Más de 15 atenciones diarias por picaduras de medusa y de pez araña en las playas de la ciudad de Alicante

Hasta 469 atenciones por picaduras en el mar. Son los cálculos que ha hecho el Ayuntamiento de Alicante, que afirma que en el último mes de julio hubo esta cifra de afectados que tuvieron que ser atendidos tras sufrir picaduras “leves” de pez araña (la gran mayoría, un total de 440) y medusas (29), lo que da como resultado más de 15 atenciones diarias por este motivo.

La cifra es la suma de incidentes de este tipo en las playas de El Postiguet, San Juan, La Albufereta, La Almadraba, Urbanova, San Gabriel y Tabarca, donde también ha habido siete atenciones por problemas cardiovasculares.

En total, el Servicio de Salvamento y Socorrismo del Ayuntamiento de Alicante ha realizado, durante el pasado mes de julio, un total de 2.446 asistencias en las playas del término municipal. También se han llevado a cabo medio centenar de rescates. Además, se necesitó la solicitud de 31 recursos sanitarios externos para el traslado de personas a centros hospitalarios.

Según afirman desde el consistorio, “la mayoría de atenciones en el agua se han producido por imprudencias de los bañistas”, especialmente con la bandera amarilla izada “los días en que la imagen del mar no deja ver las posibles corrientes en su interior”. Los socorristas constatan que “mucha gente se confía y les cuesta salir del agua por las corrientes”, pero las intervenciones de salvamento suelen ser eficaces.

La mayoría de las atenciones, como viene siendo habitual en verano, se deben a las citadas picaduras, que “no revisten ninguna gravedad en la mayoría de las ocasiones”. El agua caliente es el remedio más corriente en estos casos, y permite que los bañistas “vuelvan de inmediato a la playa”.

Ana Poquet, concejala de Turismo y Playas, ha defendido “la gran labor que realiza nuestro servicio de Salvamento y Socorrismo para garantizar la seguridad de todos los usuarios de nuestras playas”, y recomienda “hacer caso” de las indicaciones para evitar incidentes.

El equipo de Salvamento y Socorrismo lo integran diariamente 51 profesionales entre socorristas, enfermeros, patrones de moto de agua de rescate, responsables de botiquín y un coordinador de servicio. Todos trabajan en colaboración con la Policía Local y otros cuerpos y fuerzas de seguridad.