Altozano sigue la fiesta con una Entrada Mora accidentada
Los Moros y Cristianos continúan celebrándose en el barrio alicantino en una jornada condicionada por la interrupción del desfile tras tambalearse una farola
El barrio alicantino de Altozano ha celebrado este jueves su tercer día grande de los Moros y Cristianos. Esta vez el protagonismo ha sido para la Entrada Mora, que ha recorrido la avenida Conde de Lumiares desde la calzada adyacente dedicada al pintor Baeza con la participación de ambos bandos.
La comparsa Tuaregs ha ostentado la capitanía, aunque el acto se ha tenido que retrasar una hora y media tras detectarse el tambaleo de una farola en la avenida del desfile, a la altura de la calle Gandhi. Los bomberos se han visto obligados a intervenir para retirarla.
Anteriormente, la interpretación del himno de la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos de Altozano en el castillo de las embajadas también se había retrasado debido a otro incidente, en este caso un incendio en la cocina de un restaurante que no ha provocado daños personales. Tras este acto inicial, se celebraba la tradicional Entrada de Bandas.
La jornada ha culminado con la Alborada en honor a la patrona del barrio, la Virgen de la Asunción, festividad que se celebra este viernes y durante la cual Altozano estará a la altura. Porque este viernes 15 de agosto será, precisamente, el día de la procesión y la ofrenda de flores y la virgen será paseada por el barrio tras su restauración, la primera que se lleva a cabo de manera oficial desde su bendición en 1947.
Las fiestas continuarán este viernes y finalizarán el sábado.
