El centro de mayores de Altozano ya es historia: las protestas no impiden su cierre en Alicante

Adiós al Centro de Día de Altozano, ubicado en el edificio intergeneracional de la plaza de América. El servicio, activo desde hace más de 20 años en la ciudad, ha dejado de funcionar este jueves después de que el Ayuntamiento de Alicante haya resuelto la concesión mediante la cual se gestionaba el programa. Cuatro días de protestas reiteradas no han conseguido salvar el centro, al que la Generalitat ha retirado el presupuesto por "no ajustarse a la normativa". Mientras, el gobierno local avanza un "rediseño" de los servicios sociales para poder atender a más usuarios, pero no aclara con qué presupuesto ni con qué personal.

Un sillón con el nombre del alcalde en la entrada del Centro de Día. / Jose Navarro

"Pobre de mí, se acaba la vida que hacía aquí...", han cantado más de una veintena de personas mayores este jueves en la entrada del Centro de Día donde, hasta ahora, acudían habitualmente a realizar todo tipo de actividades para un envejecimiento activo. Cargados con carteles con lemas como "Este centro es mi vida", han escenificado el "abandono" que dicen sufrir por parte del Ayuntamiento sacando a la calle dos de los sillones del servicio: uno con el nombre del alcalde, Luis Barcala, y otro con el de la concejala de Bienestar Social, Begoña León.

¿Alternativas?

Pese a que el Ayuntamiento anunció que ha ofrecido "una solución individualizada" a cada uno de los usuarios, ellos las consideran insuficientes, ya que no reemplazan al servicio que acaban de perder. "Se les ha ofertado el botón de teleasistencia por si tienen problemas en casa y el servicio de comida a domicilio, pero eso no es comparable con lo que hacían aquí, donde pasan toda la mañana rodeados de gente que les quiere", apuntaba una de las trabajadoras del Servicio de Estancias Diurnas, que ahora también perderá su empleo.

Tampoco convence a los empleados del programa la alternativa anunciada (aún sin concretar) por el ejecutivo municipal: "Dicen que van a poner un centro intergeneracional aquí con muchos talleres, pero eso tampoco es lo mismo porque tienen que venir a una actividad concreta y por un tiempo limitado. Es un buen servicio, pero es complementario de este, no lo sustituye", añaden.

En la protesta de este último día, en torno a un centenar de personas se han dado cita en la plaza de América para arropar a sus mayores. En uno de los momentos más emotivos de la reivindicación, el grupo ha cantado cumpleaños feliz a Charo, una de las usuarias del centro que, pese a que nació el 22 de agosto, no podrá celebrarlo esta vez con sus compañeros del Servicio de Estancias Diurnas.

Allí se han acercado también representantes políticos como Rafa Mas, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento y, en días anteriores, concejales del PSOE (Emilio Ruiz); Vox (Óscar Castillo) y de EU-Podemos (Manolo Copé). Este jueves, aunque ninguno de los ediles socialistas han respaldado la protesta, sí lo ha hecho el exsenador y miembro de la ejecutiva del PSPV Ángel Franco. También han acudido representantes vecinales como la Asociación de Mayores de plaza América o el presidente de la asociacón El Templete de Benalúa, Ernest Gil.