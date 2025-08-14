¿Qué centros comerciales y supermercados abren el 15 de agosto en Alicante y Elche?

El próximo día festivo fijado en el calendario laboral español es el viernes 15 de agosto, cuando se celebra la fiesta de la Asunción de la Virgen. Esta festividad llega en mitad de la ola de calor y permitirá descansar con un puente de tres días a aquellas personas que no trabajen durante el fin de semana. Si estás pensando en realizar compras en Alicante o Elche, aquí puedes consultar qué grandes centros comerciales, supermercados y mercadillos permanecerán abiertos y en qué horarios.

Horario de apertura de El Corte Inglés en Alicante

El Corte Inglés abrirá sus puertas este viernes con un horario especial, de 11:00 a 21:00.

Horario de apertura de Mercadona en Alicante

Todos los supermercados Mercadona de Alicante permanecerán cerrados la jornada del viernes salvo una excepción: el establecimiento en Avenida de las Naciones 4 abrirá medio día, de 9:00 a 15:00 horas.

Horario de apertura de Lidl en Alicante

Según figura en la web de Lidl, algunos de sus supermercados permanecerán cerrados mientras que otros abrirán sus puertas con normalidad. Los establecimientos que abrirán en Alicante, todos ellos de 9:00 a 22:00 horas, son los que se encuentran en las siguientes direcciones:

Avda. Doctor Jiménez Díaz

C/ Rio Muni

C/ del Maestro Alonso, 184

C/ Dr. Sapena

Avda. Caja de Ahorros

Avda. San Bartolomé, 21

Horario de apertura de Carrefour en Alicante

Los supermercados Carrefour abrirán en su horario para festivos, que varía según la tienda y se puede consultar en su web.

Horario de apertura de Aldi en Alicante

Los supermercados Aldi abren en su horario habitual este viernes, según su página web.

Horario de apertura del centro comercial Puerta de Alicante

El centro comercial Puerta de Alicante cuenta con el 15 de agosto entre sus días festivos de apertura.

Horario de apertura del centro comercial Gran Vía

El centro comercial Gran Vía incluye el 15 de agosto en sus festivos de apertura y abrirá de 9:00 a 24:00 horas.

Horario de apertura del centro comercial Plaza Mar 2

Plaza Mar 2 abrirá sus puertas el viernes en horario especial, de 11:00 a 22:00 horas.

Mercados de Alicante

El 15 de agosto el mercado de Babel, Benalúa, Carolinas y Central permanecerán cerrados durante toda la jornada.

Supermercados de Elche

El viernes 15 de agosto, los grandes supermercados (Mercadona, Lidl, Carrefour y Aldi) con presencia en Elche se mantendrán cerrados.

El Corte Inglés Ciudad de Elche

El Corte Inglés de la ciudad no abrirá sus puertas durante el día festivo.

Horario de apertura del centro comercial L'Aljub

El centro comercial L'Aljub no incluye el 15 de agosto entre sus festivos de apertura, pero indica en redes sociales que permanecerán abiertos los establecimientos de ocio y restauración.