Los centros de salud abrirán por las tardes de lunes a jueves excepto en verano

Los centros de Atención Primaria de la sanidad pública de la provincia de Alicante, y del resto de la Comunidad Valenciana, cambiarán de horario a partir del próximo 1 de octubre y abrirán por las tardes de lunes a jueves.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ya lo adelantó en general en julio en la Comisión de las Comunidades Autónomas en el Senado y ahora empieza a conocerse la nueva planificación en horario vespertino, que la Generalitat ha remitido a los departamentos de salud con las instrucciones.

La nueva apertura por las tardes no incluirá los viernes como se había barajado y tampoco se hará durante todo el año. Se aplicará entre los meses de enero a junio y de septiembre a diciembre; es decir, dejando fuera los meses de verano al reducirse las plantillas por las vacaciones de médicos y demás personal sanitario.

Los sábados cerrarán los ambulatorios aunque algunos funcionarán para reforzar las urgencias

Programación antes del 1 de septiembre

Las directrices las remite la directora general de Atención Primaria, Eva Suárez, en una instrucción firmada el 11 de agosto en un documento titulado "Cambio en la asistencia sanitaria de sábados en centros de Atención Primaria", con los departamentos de salud y gerencias como destinatarios.

Los departamentos deberán remitir a Sanidad cómo se organizan antes del 1 de septiembre, "asegurando un mecanismo de seguimiento y corrección que permita ajustar la planificación si fuera necesario".

En la instrucción se señala que "la Conselleria de Sanidad, tras analizar la actividad de los centros de Atención Primaria durante las mañanas de los sábados, ha constatado que el uso asistencial de dicha franja horaria se corresponde no con la atención programada usual sino con la de atención a demanda de la urgencia, en la modalidad de atención continuada, por lo que los profesionales facultativos y de Enfermería que venían prestando jornada ordinaria de mañana en sábado pasarán a prestar esta franja horaria en calidad de jornada complementaria de guardia".

Las áreas sanitarias tiene que remitir su organización al Consell antes del 1 de septiembre

Esta prosigue informando de que "con el objeto de que esta mejora de la conciliación familiar de los profesionales sea compatible con la oferta asistencial a los ciudadanos, el tiempo de trabajo que se venía prestando en calidad de jornada ordinaria los sábados por la mañana se sustituye por la prestación equivalente de lunes a jueves en jornadas de tarde".

Sin mayor carga asistencial

Suárez considera en el documento que este cambio no supone un incremento de la carga asistencial total de los profesionales, ni de su tiempo de trabajo, sino una reorganización de la distribución de su jornada ya prevista en el régimen de condiciones de trabajo del personal (artículo 9.2 del Decreto 137/2003), a fin de completar el cumplimiento de la jornada reglamentaria.

"La aplicación de esta medida determina, en general, el cese de la actividad programada en los centros de Atención Primaria desde que concluya la jornada del viernes hasta que se inicie la del lunes. La Dirección General de Atención Primaria determinará qué centros de salud permanecerán abiertos los sábados por la mañana para ampliar los puntos de atención sanitaria y el horario de los PACS/PAS (urgencias del primer nivel asistencial".

Entre las instrucciones para planificar la jornada de tardes se indica que el tiempo de trabajo de jornada ordinaria de sábado que se deje de prestar se distribuirá en turnos de tarde de lunes a jueves, adaptándose a la situación asistencial de cada zona básica de salud.

Dos periodos anuales

Asimismo, Sanidad adelante que la actividad se planificará en dos periodos anuales (enero-junio y septiembre-diciembre), y se distribuirá teniendo en cuenta tanto la disponibilidad de profesionales como las necesidades de atención asistencial.

Por último, en los centros de salud donde exista limitación de espacio para realizar la jornada de tarde, se valorarán otras opciones dentro de la zona básica de salud, como atención domiciliaria.

Medidas para reforzar la actividad asistencial presencial Sanidad insiste en que estas jornadas están dirigidas a reforzar la actividad asistencial presencial (no telefónica), con el objetivo de facilitar la accesibilidad, principalmente en las zonas con mayor demora, y que los consultorios auxiliares que habitualmente no realizan actividad asistencial de tardes priorizarán la ampliación de su apertura a esta franja horaria. "Si no es posible, los profesionales afectados realizarán su jornada adicional en el centro de salud de cabecera", precisa Eva Suárez en la instrucción.

Críticas sindicales

Uno de los primeros sindicatos en oponerse ha sido UGT. "Consideramos inaceptable que unas medidas que van a suponer un cambio de modelo en la Atención Primaria de la comunidad valenciana no pasen por mesa sectorial. Estas medidas van a producir cambios en las condiciones de trabajo y afectarán a la conciliación familiar y laboral", afirma Eva Plana, secretaria del Sector Salud Servicios Públicos PV.

"¿Cómo se va a reducir la demora sin aumentar profesionales? Es imposible con el mismo personal atender correctamente a más pacientes, las horas de atención a la ciudadanía serán las mismas. Si se aumenta la presión y sobrecarga, la calidad asistencial puede empeorar", añade.

"Nos preocupa la movilidad en los centros donde no se pueda implementar por falta de espacio y que no sea con carácter voluntario y exigimos una reunión urgente para conocer cuál será su regulación", finaliza.

35 horas

También el Sindicato Médico de Profesionales de la Sanidad Pública (Simap) ha manifestado, en un comunicado, su "absoluto rechazo" a la decisión de la Conselleria de Sanidad de reorganizar la atención de los sábados por la mañana en los centros de salud y ha insistido en su reivindicación histórica de la jornada de 35 horas semanales de lunes a viernes, "objetivo central de nuestra huelga en 2023 y reivindicación que apoyan el resto de los sindicatos".