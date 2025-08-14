Estos son los festivos de Alicante para el 2026

El Ayuntamiento de Alicante ha fijado como festivos locales para 2026 el jueves 16 de abril, día de Santa Faz, y el martes 23 de junio, en plenas Hogueras, consideradas Fiesta Oficial de la ciudad, Fiestas de Interés Turístico Internacional desde 1983 y declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial por la Generalitat en 2024. La propuesta, elaborada por la concejalía de Fiestas, que dirige Cristina Cutanda, será debatida en el pleno del próximo mes de septiembre para su aprobación definitiva. Con ella, Alicante tendría 14 días festivos el próximo año.

De esta forma, aunque el 24 de junio seguirá teniendo la consideración de fiesta autonómica, según el calendario aprobado por el Consell de la Generalitat Valenciana, no habría puente en Hogueras, ya que ambas fechas caen martes y miércoles. De hecho, el próximo 2026 solo tendrá dos festivos en viernes o lunes, al margen de los de Semana Santa y Navidad: el viernes 1 de mayo, y el 9 y 12 de octubre, viernes y lunes respectivamente. Por otro lado, festivos como el 1 de noviembre (Todos los Santos) y el 6 de diciembre (Día de la Constitución), caerán domingo.

Además del jueves 16 de abril y los días 23 y 24 de junio, el calendario de 2026 se completa en Alicante con las siguientes festividades: 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía del Señor (Reyes Magos); 19 de marzo, San José; 3 de abril, Viernes Santo; 6 de abril, Lunes de Pascua; 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; 15 de agosto, Asunción de la Virgen; 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana; 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción y 25 de diciembre, Natividad del Señor. Así, 2026 tendrá un total de 14 días festivos en la ciudad de Alicante.