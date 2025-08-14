Las fiestas de San Roque arrancan con un homenaje a “La Boti”

Las fiestas de San Roque vuelven este agosto con un sentido recuerdo. María Dolores Peretó, “La Boti”, histórica dirigente vecinal de este barrio desaparecida hace ahora tres años, ya cuenta con una calle que la rememora en las inmediaciones de la plaza del Puente.

Este jueves se inauguró la denominación del vial con la intervención del alcalde de Alicante, Luis Barcala, que tuvo un sentido recuerdo para la también farmacéutica. El primer edil la definió cmo “fuerte, carismática y luchadora”, y se refirió a su farmacia de la plaza de San Cristóbal como “punto de encuentro” para resolver los problemas del casco antiguo. Al acto también acudió la exalcaldesa Sonia Castedo.

Tras esta dedicatoria, que queda fijada en el callejero alicantino de manera permanente, San Roque inició su fiesta a través del pregón, pronunciado por la concejala Cristina Cutanda. La responsable de Fiestas, Ocupación de la Vía Pública y Sanidad del Ayuntamiento de Alicante se refirió desde la plaza del Puente a la antigüedad de la fiesta, que cuenta con 466 años de historia; y a sus dirigentes.

Especial mención tuvo, también, la escultura de tres metros de alto que representa a San Roque, presente en la ermita; así como las tradiciones del barrio y sus personajes ilustres a solo un día de la Banyà de este viernes, que se vivirá a las 12 del mediodía. Las fiestas se alargarán hasta el domingo.