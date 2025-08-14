Alicante arranca este fin de semana las fiestas en las urbanizaciones: límites en la música y los fuegos artificiales

Alicante inicia este puente de agosto el calendario oficial de fiestas en las urbanizaciones. La Concejalía de Urbanismo ha autorizado que las fiestas privadas en urbanizaciones de Alicante se concentren este mes de agosto en dos turnos. El primero corresponde a las urbanizaciones de La Albufereta, Cabo de la Huerta y Playa de San Juan, que celebrarán sus festejos del 15 al 17 de agosto. El segundo será para el resto de la ciudad, del 29 al 31 de agosto.

La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, explica que, un año más, “para evitar, en la medida de lo posible, las molestias por ruidos excesivos que ocasiona la celebración de estas fiestas a los vecinos de dichas urbanizaciones y de otras zonas residenciales próximas a éstas, se ha estimado conveniente unificar todas las celebraciones en unos días determinados”.

Condiciones para las fiestas de las urbanizaciones

El año pasado el Consistorio incluyó tres nuevas condiciones que deberán respetar los vecinos de las urbanizaciones que organizan estas fiestas y que en este 2025 se mantienen. La primera de ellas es que las comunidades de propietarios deberán presentar una instancia comunicando esta celebración ante el Ayuntamiento por medio de su presidente, secretario o administrador.

La segunda es que la hora de inicio de la música es a las 22.00 horas mientras que la hora de finalización será las 02.30 horas como máximo.

La tercera condición es que se establece un nivel sonoro máximo autorizado para las instalaciones musicales que queda fijado en 90 decibelios

Otra de las condiciones que se mantiene es que “el disparo de fuegos de artificio deberá ajustarse a las prescripciones establecidas en la Ordenanza Municipal Reguladora de los mismos en el municipio de Alicante”.

Del mismo modo, los vecinos que quieran instalar atracciones hinchables tendrán que presentar una comunicación previa ante el Ayuntamiento (modelo A06.1), “debiendo disponer de toda la documentación relativa a su montaje en regla, así como de los certificados y seguro obligatorio”, señala el decreto municipal.