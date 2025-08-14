Incendios, rescates y accidentes en el mar: así actúan los bomberos que vigilan las costas de Alicante

En verano, especialmente con la amplia presencia de turistas que experimenta Alicante, muchas emergencias se producen en la costa. Es ahí donde entran los Bomberos que cada día prestan servicio en el mar, donde se ocupan de accidentes, rescates y hasta incendios que deben atender desde el agua o en las proximidades . Este mismo jueves, el equipo que se desplaza hasta Tabarca ha tenido que extinguir un fuego declarado en una vivienda de la isla.

En las primeras horas de la tarde, se ha recibido el aviso a través del 112, por un incendio que se había iniciado en la buhardilla de un inmueble situado en el número 8 de la plaza Grande. Hasta allí se ha desplazado la dotación estival, formada por dos bomberos y un cabo, que ha comprobado que la zona donde se han originado las llamas se encontraba muy afectada.

Tras ello, han conseguido sofocar el incendio, impidiendo que se propagara al resto de la vivienda gracias a una rápida actuación facilitada por la proximidad de los efectivos al lugar del incidente. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales.

Rescates en el mar

Aunque estos equipos de bomberos no se limitan a actuar en caso de incendio, también atienden todo tipo de emergencias en el mar, así como rescates y accidentes que puedan producirse en bañistas o usuarios de embarcaciones. El responsable del servicio, Leandro Mateo, señala que suelen producirse accidentes en zonas de acantilados, donde principalmente jóvenes acuden a saltar, pese a que está prohibido: "No se dan cuenta de que hay alguien abajo y pueden golpearle; calculan mal la profundidad y se topan con algo en el fondo; se resbalan tratando de trepar de nuevo al acantilado...", apunta.

Para todo ello, los efectivos cuentan con la ayuda de dos embarcaciones polivalentes. "Llevamos un cañón para apagar incendios desde el mar, herramientas para poder remolcar barcos averiados, equipo de atención sanitaria y hasta un desfibrilador", indica el oficial del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Rescates (SPEIS) del Ayuntamiento de Alicante.

Unas condiciones que, desde esta misma semana, han mejorado con el traslado a un nuevo emplazamiento. La cesión de un pantalán por parte de la Autoridad Portuaria ha permitido acercar estas embarcaciones a la salida directa al mar, reduciendo el tiempo de respuesta considerablemente: ahora los bomberos tardan entre 20 y 30 minutos menos.