Infernal fin de semana en la provincia: 39 grados en Alicante, 41 en Elche y 42 en Orihuela

Temperaturas infernales para este fin de semana en la provincia. Aemet prevé que entre el sábado y el domingo se registren los días más calurosos del verano. Y lo cierto es que los valores previstos, sobre todo para el sábado, son para extremar las precauciones, tanto en cuanto a la salud de las personas, sobre todo niños y mayores, y como por el peligro de incendios forestales.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado que por ejemplo el sábado se esperan 42 grados de temperatura máxima en Orihuela, 41 en Elche, 40,8 en Villena, 39 en Alicante y 36,9 en Xàbia, con una sensación térmica similar.

Por ello, se ha declarado para el sábado la alerta naranja en el litoral norte -Marina Alta, norte de la marina Baixa y parte del El Comtat- y amarilla en el resto. Para este viernes hay alerta amarilla en el litoral norte y sur por máximas de 36 grados.

Para el domingo la situación no será tan extrema, pero seguirán siendo muy altas. Se prevé una máxima de 41,7 en Orihuela, 40 en Villena, 37,7 en Elche, 36,1 en Xàbia y 34,8 en Alicante.

Por ello, Aemet ha pedido "mucha atención los próximos días, porque vamos a tener una situación muy adversa a causa de las altas temperaturas, con los impactos que puede provocar en la salud, sobre todo de los más vulnerables, y en los incendios forestales, entre otros aspectos".

La previsión es que "vamos a tener un nuevo pico cálido a partir del viernes, muy intenso sábado y domingo, con tendencia a un ligero descenso a partir del lunes, pero todavía significativamente altas".

Agosto muy cálido

"A pesar de que los primeros días de agosto fueron frescos, la ola de calor persistente que se va a prolongar al menos hasta el lunes, va a dar lugar a que las tres primeras semanas de agosto sean las más cálidas en la Comunitat Valenciana desde, al menos, 1950", han apuntado desde la Agencia Estatal de Meteorología.

Peligro de incendios por tormentas

El lunes descienden algo las temperaturas, pero la situación de una vaguada al oeste de la Península dará lugar a un cambio en la situación meteorológica, con más inestabilidad y tormentas en el interior, que localmente pueden ser con poca precipitación o secas. Por ello, de cara a los incendios forestales, la situación de lunes y martes puede ser muy adversa a causa del calor y de las posibles tormentas, que localmente pueden ser de poca precipitación o secas, según han advertido desde Aemet en la Comunidad Valenciana.