Sanidad difunde recomendaciones para detectar diabetes en menores

La Conselleria de Sanidad ha puesto a disposición de padres y madres un decálogo que recoge recomendaciones sobre cómo detectar posibles síntomas de diabetes en los menores, de manera que en caso de sospecha o duda sobre la presencia de algún signo de la enfermedad puedan consultar cuanto antes a los profesionales.

Para ello, se ha distribuido en hospitales y los centros de salud cartelería sobre este decálogo con el objetivo de trasladar esta información a los progenitores durante sus visitas a la consulta de Pediatría.

En la Comunidad Valenciana hay un total de 370.000 de personas con tratamiento farmacológico por diabetes, de los cuales 1.021 son pacientes en edad pediátrica (menor o igual a 14 años) diagnosticados de diabetes tipo 1. La prevalencia de la diabetes mellitus se sitúa aproximadamente en un 14% de la población de la Comunidad Valenciana (más del 90% son diabetes tipo 2), pero según los especialistas, la mitad lo desconoce.

La prevalencia de la diabetes mellitus se sitúa aproximadamente en un 14% de la población

Diagnóstico precoz

Se trata de un documento que ha sido elaborado en colaboración con la Sociedad Valenciana de Pediatría y la Sociedad Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición tras la propuesta de la Asociación Valenciana de Diabetes. Dicha asociación había solicitado en varias ocasiones la elaboración de este decálogo para la detección precoz de la diabetes en los niños.

La finalidad es la detección temprana de esta enfermedad en los menores, ya que de esta manera se puede iniciar el tratamiento cuanto antes y evitar diagnosticar la enfermedad cuando el paciente presenta signos graves de diabetes con el consecuente ingreso hospitalario.

Sed intensa

En este sentido, entre los aspectos a los que hay que prestar especial atención en los menores se encuentran: si tienen sed intensa o bebe más líquido de lo habitual, la necesidad frecuente de orinar o si “vuelve a mojar la cama”, la sensación constante de hambre y deseo de comer más de lo habitual, así como la pérdida de peso a pesar del aumento de apetito.

Además, hay que estar pendientes en caso de falta de energía del menor o cansancio que no mejore con el descanso o alteraciones en el comportamiento como la irritabilidad y cambios de humor inesperados.

Asimismo, otros síntomas son los problemas para concentrarse en tareas escolares o actividades cotidianas; las alteraciones en la visión, como ver borroso o dificultades para enfocar; la mayor predisposición a infecciones, como infecciones de la piel o de las vías urinarias; así como las infecciones repetidas por hongos en genitales.

Europa Press

Numerosos riesgos

La diabetes mellitus es una enfermedad que cursa con hiperglucemia en la sangre del paciente y que presenta riesgo de complicaciones a largo plazo (problemas de visión, renales, circulatorios, en las extremidades o en el cerebro). También influye la predisposición familiar, por lo que hay que estar atentos a si algún familiar la ha padecido.

Tal y como apuntan los especialistas, es muy importante establecer hábitos de vida saludables a través de una buena alimentación y la práctica de la actividad física para evitar la enfermedad. Además, recomiendan evitar comidas ricas en grasas, alimentos procesados y con hidratos de carbono de absorción rápida y bebidas azucaradas.