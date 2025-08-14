El tambaleo de una farola retrasa la Entrada Mora de Altozano
El barrio alicantino celebra su tercer día de Moros y Cristianos
Jornada accidentada en Altozano. La Entrada Mora se ha retrasado tras detectarse el tambaleo de una farola en la avenida Conde de Lumiares, donde trascurren los actos, a la altura de la calle Gandhi. Tras avisar del peligro, los bomberos se han visto obligados a intervenir y el desfile se ha retrasado.
No ha sido la única actividad festera que ha empezado fuera de hora. La interpretación del himno de la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos de Altozano también se ha iniciado más tarde debido a un incidente que se ha podido solucionar sin mayor problema.
