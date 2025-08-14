El tambaleo de una farola retrasa la Entrada Mora de Altozano

Jornada accidentada en Altozano. La Entrada Mora se ha retrasado tras detectarse el tambaleo de una farola en la avenida Conde de Lumiares, donde trascurren los actos, a la altura de la calle Gandhi. Tras avisar del peligro, los bomberos se han visto obligados a intervenir y el desfile se ha retrasado.

No ha sido la única actividad festera que ha empezado fuera de hora. La interpretación del himno de la Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos de Altozano también se ha iniciado más tarde debido a un incidente que se ha podido solucionar sin mayor problema.