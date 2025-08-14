Sanidad activa la alerta naranja por la ola de calor en Alicante

Sol, cielos despejados y bochorno este jueves en Alicante, que sigue inmerso en la ola de calor. Los termómetros registrarán niveles similares a los del miércoles, pero la provincia empezará a notar una subida de las temperaturas, que se acelerará a partir del viernes. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el litoral sur de la provincia se encuentra este 14 de agosto en aviso amarillo por calor extremo, mientras que en el interior se alcanzarán valores que rozarán los 37 °C en algunos municipios. La ola de calor también dejará noches tropicales con temperaturas por encima de los 20ºC y elevados niveles de humedad en el ambiente.

Sanidad ha activado el protocolo de alerta naranja por riesgo medio debido a las altas temperaturas, insistiendo en la importancia de proteger a los grupos más vulnerables: mayores, embarazadas, menores de cuatro años, personas con enfermedades crónicas y quienes desarrollan trabajos al aire libre. La provincia experimentará una incremento de las temperaturas en los próximos días que alcanzará sus máximos niveles el sábado, con 40 ºC o más en algunas zonas del interior y el litoral sur.

Mapa de riesgo por altas temperaturas en España según meteozonas - 14/08/2025 / Ministerio de Sanidad

Riesgo de incendios forestales

A las altas temperaturas de este jueves se suma un riesgo extremo de incendio forestal en toda la Comunidad Valenciana. El calor persistente, la baja humedad y la vegetación seca crean un escenario muy propicio para la propagación del fuego. Las autoridades recuerdan que está prohibido encender fuego en zonas forestales o realizar quemas agrícolas y piden máxima precaución para evitar la proliferación de incendios, que asolan los bosques de España durante esta ola de calor.

El tiempo en Alicante

En la capital, las temperaturas se mantendrán en 23 °C de mínima y 33 °C de máxima, con sensación térmica de hasta 35 °C. Se espera una noche tórrida, con temperaturas que no bajarán de los 25 °C.

El tiempo en Elche

En Elche, las temperaturas oscilarán entre los 22 °C de mínima y los 36 °C de máxima. Al igual que en Alicante, se prevén cielos completamente despejados durante el día. Por la noche, los termómetros marcarán en torno a los 22ºC.

El tiempo en Elda

En Elda las temperaturas permanecerán en mínimas de 21 °C y máximas de 35 °C. Hacia el final de la jornada y durante la noche, el calor será más moderado que en buena parte de la provincia.

El tiempo en Benidorm

Los termómetros en Benidorm marcarán entre 24 °C y 31 °C. El sol dominará durante todo el día y de marugada el calor no remitirá, dejando una noche tórrida con temperaturas que no bajen de los 25ºC.

El tiempo en Dénia

En Dénia, las temperaturas oscilarán entre los 22 °C de mínima y los 34 °C de máxima. El final del día dará paso a una noche tropical donde se espera un calor por encima de los 23ºC.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja alcanzará mínimas de 23 ºC y máximas de 32 °C. El sol brillará durante todo el día y los cielos permanecerán despejados. La noche se mantendrá cálida y húmeda.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, las temperaturas mínimas descenderán hasta los 20 °C y las máximas se mantendrán en 35 °C. Los cielos se mantendrán despejados toda la jornada y por la noche los termómetros marcarán cerca de los 21 ºC, un calor más suave que en la mayor parte de la provincia.

El tiempo en Orihuela

Orihuela será hoy uno de los puntos más calurosos de la provincia, con máximas que alcanzarán los 37 °C y mínimas de 22 °C. El cielo permanecerá despejado y el calor se mantendrá incluso de madrugada, con temperaturas por encima de los 23 ºC.

El significado del aviso naranja

El aviso naranja indica que se ha superado el umbral máximo a partir del cual las altas temperaturas provocan un aumento del índice de mortalidad por calor. En cambio, el aviso rojo, no presente hoy en la provincia pero sí en los próximos días, es la máxima advertencia y señala un riesgo elevado para la salud, sobre todo en la población vulnerable.

Desde Sanidad recuerdan que es esencial hidratarse con frecuencia, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y vigilar posibles síntomas de golpe de calor, especialmente en niños y personas mayores.