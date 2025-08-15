Alicante activa el plan de emergencia por la ola de calor

El Ayuntamiento de Alicante ha activado este viernes el Plan Territorial de Emergencia Municipal (PTEMA) en fase de seguimiento y preemergencia, ante la previsión de temperaturas extremas en las próximas horas, que pueden alcanzar los 38 grados en el término municipal entre las 13:00 y las 21:00 del sábado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Ante esta situación, el Centro de Emergencias de la Generalitat ha decretado este viernes la alerta naranja por temperaturas máximas en toda la provincia de Alicante.

Ante esta nueva ola de calor, la concejalía de Bienestar Social ha anunciado la puesta en marcha del dispositivo de climatología adversa para personas sin hogar este sábado y el domingo, con posibilidad de ampliarlo si fuese necesario para incrementar la vigilancia y prevención de las personas más vulnerables. Este protocolo contempla la apertura del gimnasio del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) ambos días entre las 11:00 y las 20:00 horas, para que las personas sin hogar puedan pasar allí las horas de calor más severo. Además, se les ofrecerá comida, agua y un kit de aseo, gorras, protección e higiene personal individualizado. Asimismo, se organizarán rutas junto con Cruz Roja para vigilar e informar a las personas sin hogar de la posibilidad de acudir al CAUS, repartiendo unos kits para afrontar el calor.

Parques y playas

Además, la Policía Local colaborará estrechamente para informar a los viandantes y usuarios de las playas de la necesidad de protegerse frente al sol, evitar la exposición directa y la práctica de ejercicio físico intenso en las horas centrales, además de hidratarse con frecuencia. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha anunciado que el área de Parques y Jardines supervisa y refuerza la vigilancia de las zonas verdes, ya que las ramas de algunas especies arbóreas, especialmente los ficus, tienden a desprenderse a causa de las altas temperaturas y especialmente en episodios de olas de calor. En concreto, se controla la evolución y se refuerza la hidratación de los árboles del Portal de Elche, Gabriel Miró y Canalejas, entre otros puntos de la ciudad.

En la misma línea, las áreas de Turismo y Seguridad han acordado que en las playas de Alicante se informe por megafonía de las altas temperaturas y de las medidas preventivas, con especial hincapié en la conveniencia de hidratarse, protegerse y evitar la exposición directa al sol en las horas centrales, así como en los paneles que dan acceso a las playas se mantendrán también activas las alertas informativas y las recomendaciones preventivas.