Alicante activa el plan de emergencia por la ola de calor
El Ayuntamiento abrirá este fin de semana el Centro de Acogida de Urgencias Sociales entre las 11:00 y las 20:00 horas, cuando espera temperaturas de hasta 38 grados, y ofrecerá comida, agua, un kit de aseo y gorras
El Ayuntamiento de Alicante ha activado este viernes el Plan Territorial de Emergencia Municipal (PTEMA) en fase de seguimiento y preemergencia, ante la previsión de temperaturas extremas en las próximas horas, que pueden alcanzar los 38 grados en el término municipal entre las 13:00 y las 21:00 del sábado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Ante esta situación, el Centro de Emergencias de la Generalitat ha decretado este viernes la alerta naranja por temperaturas máximas en toda la provincia de Alicante.
Ante esta nueva ola de calor, la concejalía de Bienestar Social ha anunciado la puesta en marcha del dispositivo de climatología adversa para personas sin hogar este sábado y el domingo, con posibilidad de ampliarlo si fuese necesario para incrementar la vigilancia y prevención de las personas más vulnerables. Este protocolo contempla la apertura del gimnasio del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) ambos días entre las 11:00 y las 20:00 horas, para que las personas sin hogar puedan pasar allí las horas de calor más severo. Además, se les ofrecerá comida, agua y un kit de aseo, gorras, protección e higiene personal individualizado. Asimismo, se organizarán rutas junto con Cruz Roja para vigilar e informar a las personas sin hogar de la posibilidad de acudir al CAUS, repartiendo unos kits para afrontar el calor.
Parques y playas
Además, la Policía Local colaborará estrechamente para informar a los viandantes y usuarios de las playas de la necesidad de protegerse frente al sol, evitar la exposición directa y la práctica de ejercicio físico intenso en las horas centrales, además de hidratarse con frecuencia. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha anunciado que el área de Parques y Jardines supervisa y refuerza la vigilancia de las zonas verdes, ya que las ramas de algunas especies arbóreas, especialmente los ficus, tienden a desprenderse a causa de las altas temperaturas y especialmente en episodios de olas de calor. En concreto, se controla la evolución y se refuerza la hidratación de los árboles del Portal de Elche, Gabriel Miró y Canalejas, entre otros puntos de la ciudad.
En la misma línea, las áreas de Turismo y Seguridad han acordado que en las playas de Alicante se informe por megafonía de las altas temperaturas y de las medidas preventivas, con especial hincapié en la conveniencia de hidratarse, protegerse y evitar la exposición directa al sol en las horas centrales, así como en los paneles que dan acceso a las playas se mantendrán también activas las alertas informativas y las recomendaciones preventivas.
Consejos a la población frente a la ola de calor
- Presta especial atención a niños y ancianos, vigila su ingesta de líquidos. Los menores de 5 años y los mayores de 65 son los más vulnerables, así como las personas muy obesas, enfermas o que tomen determinados medicamentos. También las personas con una actividad que requiere esfuerzo físico deben tener mucha precaución.
- Procura exponerte al sol el menor tiempo posible y emplea protección solar.
- Viste con ropa ligera, de colores claros y cubre la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza.
- Las comidas deben ser ligeras, con alimentos ricos en agua y sales minerales, como fruta y verduras. Bebe mucha agua.
- Evita el ejercicio físico prolongado, sobre todo en las horas centrales del día.
- No dejes nunca a nadie en el interior de un vehículo cerrado.
- En tu domicilio mantén ventanas y persianas cerradas si en el exterior hay mayor temperatura, especialmente en aquellas fachadas expuestas al sol.
- Busca las habitaciones más frescas de tu domicilio, hidrátate con agua y zumos de frutas, toma duchas y emplea los sistemas de refrigeración que tengas a su alcance.
- No consumas bebidas alcohólicas pues favorecen la deshidratación u otras de carácter diurético como el té o muy azucaradas.
