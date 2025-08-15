Las espinacas son, de entrada, beneficiosas para la salud cardiovascular por su elevado contenido en vitamina K, que ayuda a una correcta coagulación, y el cardiólogo las recomienda sobre todo en el contexto de la prevención de enfermedades cardíacas. Lo mismo ocurre con la remolacha o el kiwi. Pero cuando ya se sufre cardiopatía y se toman determinados fármacos para la insuficiencia cardíaca o las arritmias, esos alimentos pueden contrarrestar el efecto de los fármacos anticoagulantes que se indican para el corazón.

Así le ha ocurrido a una paciente que ha dado su testimonio a este diario sobre cómo determinados alimentos recomendados por su cardiólogo interaccionaban y le causaban retención de líquidos, hasta el punto de afectar a su calidad de vida, empeorando su salud.

Dado que su medicación no le hacía efecto por cómo comía, decidió ir a una nutricionista integral que paga de su bolsillo y que le ha cambiado la dieta hasta el punto de que ahora puede tomar, con moderación, alimentos que le prohibió el cardiólogo como jamón serrano, huevos (hasta seis a la semana), patatas o boniatos: con este cambio se siente mejor, con más energía, mejor nutrida y recuperando masa muscular que notaba que estaba perdiendo.

Dieta personalizada

Este es solo un ejemplo de la importancia que tienen los dietistas-nutricionistas para una alimentación correcta y la necesidad de que estén presentes en la sanidad pública. Una alimentación inadecuada desactiva el efecto de los fármacos con que se tratan más de 400.000 alicantinos, de acuerdo a las estimaciones de personas afectadas por enfermedad renal, cardiovascular, diabetes tipo 2, enfermedades del tracto digestivo, cirugías o cáncer, que se recuperarían mucho mejor en casa con una dieta personalizada.

Actualmente, solo hay ocho en los hospitales públicos de la provincia de Alicante y ninguno de ellos con plaza en propiedad, todos contratados, según los datos que maneja el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa). Dos están en el departamento de Torrevieja, uno en Elche y otro en el Vinalopó, uno en el General de Alicante, otro en Dénia, el séptimo está en Alcoy y el octavo en Sant Joan.

Un puesto de venta de frutas en el Mercado Central de Alicante / Héctor Fuentes

Estudio de necesidades

Esta entidad ha elaborado el informe técnico del estado actual de la profesión de dietista-nutricionista (Estarem), que recoge las necesidades por departamentos de salud y en el que se establece que en la provincia de Alicante harían falta 287 especialistas entre centros de salud y hospitales públicos para cumplir con el criterio de la Organización Mundial de la Salud y de países europeos donde sí está incluida la figura del nutricionista en el sistema de salud.

Este criterio aconseja como mínimo un dietista-nutricionista por cada 50.000 tarjetas sanitarias en Atención Primaria. En Atención Hospitalaria se han analizado los servicios y se establecen aquellos en los que son necesarios estos profesionales para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Este informe ha sido respaldado por otros organismos sanitarios como el Colegio de Enfermería y la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, por lo que no es una demanda propio sino colectiva.

Necesidades por departamentos de salud El estudio del Colegio de Nutricionistas establece la necesidad de 26 nutricionistas en Atención Especializada en el departamento de la Marina Alta y de 4 en Atención Primaria; de 21 y 3 en Alcoy; de 21 y 4 en el departamento de la Marina Baixa; de 23 y 5 en el área de Sant Joan d'Alacant; de 22 y 4 en Elda; de 40 en atención hospitalaria y 6 en Primaria en el de Alicante-Hospital General, el más grande de la provincia; de 24 y 4 en Elx-Hospital General; de 19 y 4 en la zona de Orihuela; de 24 y 4 en Torrevieja; y de 25 y 4 en Elx-Crevillent.

Hospitalizados

La entidad recalca que también los pacientes hospitalizados necesitan un menú a medida para acelerar su recuperación. Los nutricionistas hacen cribados en el ingreso, llevan un seguimiento durante la estancia y hacen otro cribado al alta, fundamental para saber si los enfermos llegan con desnutrición o si esta se produce en el hospital, algo que ocurre sobre todo con las personas mayores.

El principal objetivo que persigue la nueva junta de gobierno colegial, que tomó posesión el pasado 28 de junio y que cuenta con la nutricionista Maite Navarro (Aspe, Alicante, 1973) como nueva presidenta para los próximos cuatro años, es el acceso universal, gratuito y equitativo a la atención nutricional a través de la red sanitaria pública.

"No existen razones para que los nutricionistas no estemos incluidos en el sistema sanitario público. Existe evidencia científica de los beneficios de nuestra integración" Maite Navarro — Presidente del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Alicante

“En estos momentos no existen razones para que los nutricionistas no estemos incluidos en el sistema sanitario público. Existe evidencia científica de los beneficios en términos de salud de nuestra integración y un consenso social y sanitario a favor de que esto ocurra. Es algo que vienen demandando tanto otros profesionales sanitarios, que saben que hacemos falta en sus equipos de trabajo, como sociedades médicas, asociaciones de pacientes y la propia sociedad. Pedimos voluntad política para que se ejecute lo antes posible”, afirma Maite Navarro.

La insuficiencia de estos profesionales afecta especialmente a enfermos renales, cardiovasculares, diabéticos o con cáncer

Obesidad infantil

El Colegio de Nutricionistas incide también en que una correcta alimentación previene enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, cardiopatías y obesidad y, adaptada a determinadas patologías ayuda a controlar e incluso reducir síntomas y también es parte del tratamiento.

Además, la insuficiencia de nutricionistas en el sistema público de salud tiene un importante impacto en la salud pública en lo que respecta a la obesidad infantil.

Navarro demanda que la Comunidad Valenciana sea valiente en esta apuesta, como recientemente ha hecho la Generalitat de Catalunya a través del Instituto Catalán de Salud, que ha convocado oposiciones para crear 61 plazas de dietistas-nutricionistas. Así, recuerda que en 2023 se aprobaron 100 plazas para la Comunidad "pero sin financiación".

Otra de las preocupaciones es el progresivo abandono de la dieta mediterránea, de lo que da cuenta un estudio que hizo la entidad con más de 700 menores, de los que el 60% no consume más que una pieza de fruta al día y solo el 68,4% come verduras frescas o cocinadas una vez al día.