Altozano pasea con orgullo a la Virgen de la Asunción

Una virgen restaurada y un paseo emocionante. Altozano ha vivido la procesión en honor a la virgen de la Asunción tras la alborada del día anterior. Este año la celebración ha contado con una novedad destacada, y es que la virgen ha sido lucida tras ser restaurada por primera vez de manera oficial desde su bendición en 1947.

La procesión ha contado con la participación de las comparsas y de los cargos oficiales, y se ha celebrado tras la misa solemne del mediodía en la parroquia de San Pablo, en la calle Aureliano Urbana.

Procesión en Honor a la Virgen de la Asución y Ofrenda de Flores de las fiestas de Altozano / Pilar Cortés

La del viernes, que ha sido la cuarta jornada grande de las fiestas de Moros y Cristianos de Altozano, ha culminado con la Embajada Cristiana, que ha incluido disparo de arcabucería y la capitulación mora. Finalmente, el barrio ha vuelto a vivir una noche de baile y fiesta en las kábilas y en los cuarteles.

Este sábado se llevará a cabo la diana con pasacalles a partir de las 9 de la mañana, partiendo desde el castillo de las embajadas. Seguidamente se entregarán las ofrendas de las distintas comparsas al Cottolengo y a las 8 de la tarde se celebrará la Entrada Cristiana.