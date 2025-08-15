Altozano pasea con orgullo a la Virgen de la Asunción
El barrio saca a relucir la figura religiosa, por primera vez restaurada
Una virgen restaurada y un paseo emocionante. Altozano ha vivido la procesión en honor a la virgen de la Asunción tras la alborada del día anterior. Este año la celebración ha contado con una novedad destacada, y es que la virgen ha sido lucida tras ser restaurada por primera vez de manera oficial desde su bendición en 1947.
La procesión ha contado con la participación de las comparsas y de los cargos oficiales, y se ha celebrado tras la misa solemne del mediodía en la parroquia de San Pablo, en la calle Aureliano Urbana.
La del viernes, que ha sido la cuarta jornada grande de las fiestas de Moros y Cristianos de Altozano, ha culminado con la Embajada Cristiana, que ha incluido disparo de arcabucería y la capitulación mora. Finalmente, el barrio ha vuelto a vivir una noche de baile y fiesta en las kábilas y en los cuarteles.
Este sábado se llevará a cabo la diana con pasacalles a partir de las 9 de la mañana, partiendo desde el castillo de las embajadas. Seguidamente se entregarán las ofrendas de las distintas comparsas al Cottolengo y a las 8 de la tarde se celebrará la Entrada Cristiana.
