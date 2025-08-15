El Ayuntamiento de Alicante se olvida del panteón de Quijano en la renovación del parque de Santa Teresa

Una plaza renovada y un monumento central abandonado. Es el resultado de la reapertura del panteón de Quijano, que es como popularmente se conoce la plaza de Santa Teresa de Alicante debido a la acogida de la tumba de quien fuera gobernador civil de Alicante en 1854.

El pasado lunes, tras semanas de cierre, en Ayuntamiento de Alicante anunció la reapertura de la citada plaza tras un trabajo de “resembrado del césped, plantación y labores de mantenimiento”, según expresó el consistorio a través de un comunicado. Sin embargo, la renovación no afectó al elemento central de este jardín, el citado panteón.

Se trata de la tumba de Trino González de Quijano, gobernador civil a mediados del siglo XIX y a quien la ciudad y la provincia le dedicaron un homenaje excepcional con este enclave para su descanso eterno. Quijano se enfrentó como gobernante a la epidemia de cólera morbo, que provocó casi 2.000 muertes en la provincia en 1854.

En aquel momento se pusieron en marcha un paquete de medidas como la prohibición de subir el precio a los artículos de primera necesidad, ayudas económicas para medicamentos o la instancia a los dirigentes religiosos a volver a la ciudad tras huir de los contagios. Quijano, que murió precisamente a causa del cólera aquel año, fue considerado un héroe después de su fallecimiento.

Prueba de ello es el monumento establecido en aquella misma década, donde aún descansan sus restos. Sin embargo, la renovación de la plaza donde se ubica no ha alcanzado al panteón. Alfredo Campello, miembro de Alicante Vivo, entidad que precisamente presionó para renovar el monumento en 2010, tal como se consiguió durante el mandato de la alcaldesa Sonia Castedo, considera que “es una pena que se halla restaurado el jardín y que el monumento siga sin las piezas que le faltan tras años sin repararse”.

Él mismo señala que “se han caído letras de nombres, faltan relieves de Quijano en varias lápidas y su efigie está dañada”, como también lo está la corona que rodea su rostro, sin que se distingan las flores destacadas en su día. Según Campello, “no tiene mucho sentido que se intervenga en un parque y que el monumento central siga abandonado, sin mantenimiento”.

Otro historiador y buen conocedor del parque, Carlos Brotons, se encargó de denunciar por redes sociales el estado del monumento, que lo considera “bastante triste”. “El panteón es algo único en nuestra ciudad y tendría que estar mejor conservado”, opina, a la vez que señala las “deficiencias” del parque tras ser renovado, donde “se dice que no pueden entrar mascotas y siguen entrando”.

Volviendo al monumento, éste sí que conserva las cuatro esculturas que representan las virtudes adjudicadas a Quijano: la fe, el valor, la caridad y la templanza. Sin embargo, el resto del panteón continúa sin el cuidado solicitado por quienes le dan valor cultural.

Polémica historiográfica

El estado del monumento no ha sido lo único que ha disgustado tras la renovación del parque de Santa Teresa. El Ayuntamiento de Alicante, cuando anunció la finalización de las labores de mantenimiento, se refirió al obelisco incorporado al panteón explicando que “homenajea a los Héroes del 2 de Mayo de Madrid, entre otras curiosidades”.

Esta afirmación ha desconcertado a los conocedores del monumento. Alfredo Campello matiza que el arquitecto Francisco Morell, autor del monumento, “se inspiró en el obelisco dedicado a los héroes del 2 de Mayo y que está en Madrid”, dice en referencia a quienes lucharon en la capital de España contra el ejército francés en el contexto de la guerra napoleónica, a inicios del siglo XIX.

Sin embargo, esta parte del monumento no incluye ninguna dedicatoria a estos “héroes”, sino que se leen los nombres de otras ciudades y pueblos de la provincia que contribuyeron a sufragar la construcción del panteón. Algunos, curiosamente, están escritos a la antigua, como es el caso de “Concentaina” o “Ybi”.