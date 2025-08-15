El Ayuntamiento de Alicante responsabiliza ahora al Gobierno de la práctica del “top manta”

Contra el Gobierno central. El Ayuntamiento de Alicante ha señalado al ejecutivo liderado por Pedro Sánchez tras constatarse que la práctica del “top manta” se sigue llevando a cabo en la fachada marítima de la ciudad, la zona más transitada por turistas en este mes de agosto, especialmente a partir de las altas horas de la tarde.

Tras un operativo policial desplegado el 31 de julio, en el que participaron medio centenar de agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y de la Portuaria, y en el que fueron detenidas seis personas y requisados 700 artículos falsificados, la práctica de la venta ambulante ilegal se ha continuado llevando a cabo, para disgusto de entidades como la Federación Alicantina de Comercio, Facpyme, que ha criticado constantemente la continuidad de este negocio y ha solicitado la intensificación de la vigilancia.

En este contexto, el Ayuntamiento ha señalado ahora al Gobierno de España por “olvidarse del ‘top manta’ en Alicante para no alentar la polémica de la inmigración”, ha dicho Cristina Cutanda, portavoz del ejecutivo municipal. Según la también concejala de Ocupación de la Vía Pública, el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, de quien depende la Autoridad Portuaria, “ha suavizado el operativo contra la venta ilegal por tacticismo político”, y le emplaza a “retomar" el operativo conjunto con la Policía Local y la Portuaria.

El top manta resiste en Alicante / Pilar Cortés / PILAR CORTÉS

Iniciativa anunciada por el consistorio

Precisamente, fue el propio Ayuntamiento quien avanzó el pasado 22 de julio que se estaba elaborando un convenio entre la Policía Local y la Portuaria para “intensificar la vigilancia” frente a la venta ilegal en el entorno del paseo marítimo. En aquel momento, desde la Concejalía de Seguridad que dirige Julio Calero aseguraron que la firma se llevaría a cabo “en los próximos días”.

Nueve días después tuvo lugar el citado operativo policial conjunto y una semana más tarde fuentes implicadas en la elaboración del convenio pronosticaron su firma en la siguiente Junta de Gobierno, la celebrada esta misma semana, donde no se tuvo noticia alguna de este desenlace pese a que fue el Ayuntamiento quien dio a conocer la iniciativa y se erigió como impulsor.

Ahora, desde el Ayuntamiento de Alicante han vuelto a afirmar este viernes que la firma del convenio se está “ultimando” con el Puerto de Alicante, y anuncian la celebración de una Junta Local de Seguridad con la Subdelegación del Gobierno “para mejorar la coordinación”.

Operativo conjunto policial contra el ‘top manta’ en el puerto de Alicante / Rafa Arjones

Ante la constatación de la práctica del “top manta” pese al refuerzo de la vigilancia anunciado por la máxima institución municipal, desde el Ayuntamiento señalan al ejecutivo central y entienden que “es inaceptable que, por razones de tacticismo político, el Gobierno baje los brazos en la lucha contra el ‘top-manta’ en Alicante para no alimentar ni ahondar en la polémica de la inmigración ilegal”, dice Cutanda, que afirma que este fenómeno “causa quebraderos de cabeza al ejecutivo de Pedro Sánchez”.

A su vez, en el consistorio aseguran que “mantienen el refuerzo de la vigilancia” en la zona, y contabilizan en 120 intervenciones las realizadas por la unidad Fox de la Policía Local en julio contra la venta ilegal ambulante en la fachada litoral y en Playa de San Juan.