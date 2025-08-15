El barrio alicantino de San Roque disfruta de la Banyà durante sus fiestas

Un día después del pregón que inauguraba este jueves las fiestas de San Roque, el barrio alicantino ha podido disfrutar de su Banyà tradicional y de la fiesta de la espuma en la plaza del Puente. Unas 300 personas, niños y mayores, han participado en este acto que se repite cada año por esta festividad, que cuenta con más de 450 años de historia.

Entre el público había gente de todas las edades que han podido refrescarse y jugar con el agua en la segunda jornada de unas fiestas que arrancaron el día anterior. Este viernes hay también juegos infantiles, pasacalles, concurso de paellas a la hora de cenar y "corrida con" carretón a la media noche.

El centro emblemático de la fiesta es la citada plaza del Puente, aunque también acoge actos la cercana calle Balseta. El sábado continuarán las fiestas con el “almuerzo popular” a partir de las 10 de la mañana, con el posterior pasacalles, con la misa y la procesión en honor a San Roque (que incorporará dolçaina y tabalet) y con un concurso de tortilla y de gorros por la noche, antes de la “cena de sobaquillo” y de la “verbena popular”.

Las fiestas concluirán el domingo novedades como el concurso de adornos de mesa y el de DJ's, ambos por la noche en la plaza del Puente, además de pasacalles previos y de otro almuerzo popular por la mañana.