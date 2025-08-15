El domingo de récord que se espera por la ola de calor en la provincia de Alicante

Para este fin de semana se esperan temperaturas extrema en la provincia de Alicante por encima de 40 grados. Y el domingo será de récord, al estar prevista la mayor temperatura media desde que hay registros, junto con otras tres jornadas de 2023, 2021 y 1994, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana.

Aemet ha informado este viernes que el "sábado, domingo y lunes serán los días más cálidos del año. La temperatura media del domingo se situará entre los días más cálidos desde, al menos 1950, junto con el 15 de agosto de 2021, 10 de agosto de 2023 y 4 de julio de 1994, los más cálidos en nuestro territorio hasta hoy".

Evolución en agosto de la temperatura máxima de la Comunidad Valenciana y la previsión para los próximos días / INFORMACIÓN

Para este sábado se esperan 42 grados de temperatura máxima en Orihuela, 41 en Elche, 40,8 en Villena, 39 en Alicante y 36,9 en Xàbia. Y para el domingo la situación seguirá siendo extrema, con una máxima prevista de 41,7 en Orihuela, 40 en Villena, 37,7 en Elche, 36,1 en Xàbia y 34,8 en Alicante, según los datos facilitados el jueves por Aemet.

Y este calor acumulado va a hacer que el domingo se alcance una temperatura media de récord. Aemet ha informado este viernes que "tanto los días como las noches van a tener unas temperaturas muy altas, con tendencia a normalizarse en la segunda mitad de la semana, aunque en el litoral el descenso de mínimos será más débil".

Sábado, domingo y lunes vamos a tener calor muy intenso, con tendencia a descender las temperaturas a partir del martes para normalizarse la segunda mitad de la semana, ha apuntado Aemet.

Por todo ello, Aemet ha pedido "mucha atención a partir de este viernes y hasta el lunes, porque vamos a tener una situación muy adversa a causa de las altas temperaturas, con los impactos que puede provocar en la salud, sobre todo de los más vulnerables, y en los incendios forestales, entre otros aspectos".

Alerta naranja

Ya para este viernes Aemet ha declarado la alerta naranja por máximas de hasta 39 grados en el litoral y 40 en el interior. Un aviso que se mantiene para el sábado y que se rebaja, de momento, a amarillo para el domingo, con máximas de hasta 36 grados en la costa y 38 en el interior. Todo aderezado con noches tórridas con mínimas que muchos puntos no bajaran de los 25 grados.

Previsión para el fin de semana

Aemet prevé para este viernes en la provincia cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero ascenso, con valores significativamente elevados en amplias zonas. Viento flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo durante las horas centrales.

Para el sábado se espera cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, ligero en el caso de las mínimas, continuando los valores significativamente elevados en amplias zonas. Viento flojo variable a primeras y últimas horas, tendiendo a este y sureste flojo durante las horas centrales, con aumentos ocasionales de intensidad.

El domingo se prevé cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas sin cambios, continuando los valores significativamente elevados en amplias zonas. Viento flojo variable a primeras y últimas horas, con predominio del este y sureste flojo durante las horas centrales.

Y el lunes habrá cielo poco nuboso o despejado aumentando a intervalos nubosos a partir de mediodía. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas sin cambios en el resto, alcanzándose valores significativamente elevados en amplias zonas. Viento flojo variable a primeras y últimas horas, con predominio del este y sureste flojo durante las horas centrales.

Incendios

Esta situación ha llevado a que esté activado el aviso máximo por riesgo de incendios forestales en la Comunidad. Y peligro que será especialmente alto el lunes y martes por las posibles tormentas, que localmente pueden ser de poca precipitación o secas, según han advertido desde Aemet.