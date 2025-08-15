Educación oferta 31.963 plazas en las escuelas de idiomas de la provincia de Alicante

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo afirma que ha incrementado el número de grupos y la oferta de plazas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Valenciana para el curso 2025-2026. Este incremento responde a la "voluntad de anticiparse a la demanda y facilitar el acceso a estas enseñanzas a través de una red pública de calidad".

De este modo, el próximo curso habrá 2.756 grupos, 3 grupos más que el curso 2024-2025, en toda la Comunidad. De estos grupos, 242 serán para enseñanza formal a distancia, 2.163 para la modalidad diurno/ordinario, 69 para intensivo y 282 para modalidad semipresencial. Del total, 1.420 estarán en la provincia de Valencia, 965 en la de Alicante y 371 en Castellón.

Por su parte, la oferta de plazas ha pasado de 89.873 en el curso 2024-2025 a 91.623 plazas en el conjunto de las EOI de para el curso 2025-2026. En el caso de la provincia de Alicante, habrá 31.963, es decir, un tercio del total (47.753 estarán en las escuelas de Valencia y 11.917 en Castellón".

Semipresencial

En cuanto al incremento de grupos, indican que la modalidad semipresencial ha aumentado en un 51,6 %, con 96 grupos más. "Este incremento evidencia la excelente acogida de esta modalidad, que se implantó en el curso 2024-2025 y que combina la flexibilidad del aprendizaje en línea con el acompañamiento presencial, consolidándose como una opción clave dentro de la oferta formativa", explican desde Educación.

Asimismo, "se ha producido un aumento de la oferta de cursos a distancia, que crece un 5,2% en número de grupos". Según la Generalitat, se ha ampliado la oferta de idiomas disponibles, pasando de 6 a 11.

A los ya existentes (alemán, francés, euskera, inglés, italiano y valenciano) se han incorporado árabe, griego, japonés, ruso y chino, lo que ha permitido cubrir el 64,7 % de los idiomas que se imparten en las EOI. Esta ampliación representa una apuesta hacia una enseñanza más accesible, inclusiva y adaptada a las necesidades de un alumnado cada vez más diverso, sostienen las fuentes oficiales.

Enseñanza no formal

El crecimiento más destacado se ha producido en la enseñanza no formal cuya oferta ha pasado de 389 grupos en el curso 2024-2025 a 539 en el curso 2025-2026, lo que representa un incremento del 38,56 %. "Este aumento refleja la apuesta del Consell por diversificar las vías de acceso al aprendizaje de idiomas".

Los cursos no formales, con un enfoque eminentemente práctico y orientado a objetivos concretos, responden a las necesidades de un alumnado que busca itinerarios más personalizados. Destacan por centrarse en la expresión oral. Esta orientación permite a las EOI ofrecer una formación más dinámica y adaptada a contextos reales de comunicación, favoreciendo así la mejora profesional, la movilidad internacional y el desarrollo personal de los participantes.

Matrícula

La matrícula en la EOI de la Comunitat aún no está cerrada ya que en septiembre se abrirá el segundo periodo de admisión y matrícula, momento en que los inscritos aumentarán considerablemente. De momento se han inscrito 33.602 personas, un 36,7 % de ocupación provisional.

El curso 2024-25 contó con 56.366 matriculados en las EOI de la Comunidad Valenciana, lo que representa un 62,7 % de ocupación sobre la oferta total de plazas.

Por provincias, la ocupación de plazas ha sido del 67,2 % en enseñanza formal y 36,4 % en no formal en Alicante; 50,0 % en enseñanza formal y 64,4 % en no formal en Castellón; y 65, 9% en enseñanza formal y 44,7 % en no formal en Valencia.

La Conselleria de Educación organiza las enseñanzas de idiomas con el objetivo de que las escuelas se adapten mejor a las necesidades del alumnado y a las demandas sociales de formación en lenguas extranjeras.