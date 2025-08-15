¿Cuándo será la hora de Eusebio Sempere en la estación de Alicante?

Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes, Burgos - Rosa Manzano, Cuenca - Fernando Zóbel, Segovia - Guiomar, València - Joaquín Sorolla... ¿Y Alicante - Eusebio Sempere? Mientras que buena parte de las estaciones españolas ya cuentan con su denominación alternativa, en la capital de la provincia, pese a que existe unanimidad política y ciudadana, el nombre del artista sigue esperando poder bautizar la todavía conocida como "Alicante-Terminal".

La última de las estaciones que recibirá el nombre de algún ilustre será la de Córdoba. En el mes de mayo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció que había iniciado de oficio el procedimiento para el cambio de denominación de la terminal ferroviaria de la ciudad, para que lleve el nombre de Julio Anguita, con motivo del homenaje a su figura en el quinto aniversario de su fallecimiento. Desde la cartera de Óscar Puente destacaron "la relevancia de la contribución de la figura de Julio Anguita en el desarrollo de la ciudad de Córdoba y la democracia".

Diez años de espera

La decisión se tomó en el quinto aniversario de la muerte de Anguita, y, en el caso de Almudena Grandes, se oficializó dos años después de su fallecimiento, mientras que la petición para hacer lo propio con Eusebio Sempere ya se aprobó en Alicante, donde existe unanimidad política, en el año 2015. En diciembre de 2022, además de pedir a la Generalitat que el 2023 fuera bautizado como Año Sempere, el Ayuntamiento solicitó "que la estación del ferrocarril de ADIF en Alicante, que actualmente se denomina Alicante-Terminal, se cambie por Alicante-Eusebio Sempere".

El artista Eusebio Sempere. / INFORMACIÓN

Una declaración que, además, hizo un recorrido por la vida y obra del artista y todos sus reconocimientos, desde el Príncipe de Asturias de las Artes, al Doctor Honoris Causa de la Universidad de Alicante pasando por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en Valencia o la declaración de hijo predilecto de la provincia, junto con la donación de su obra que hoy en día se expone en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA).

Desde el ministerio, fuentes consultadas por este diario aseguraron no tener constancia de que se haya iniciado ningún procedimiento oficial para el cambio de nombre. Además, apuntaron que este tipo de trámites son especialmente complejos y pueden demorarse en el tiempo o que, en ocasiones, las administraciones locales aprueban estos acuerdos en Pleno, pero no lo elevan formal y adecuadamente a la cartera ministerial.

El alicantino más internacional

En abril de 2023 se cumplió el centenario del nacimiento del artista alicantino más internacional, uno de los creadores españoles más importantes de la segunda mitad del siglo XX y uno de los grandes impulsores de la modernidad en España.

Eusebio Sempere (Onil, 1923-1985 ) pintó su primer cuadro a los siete años y a los ocho ya afirmaba que quería ser pintor. Trasladado a València cuando su padre perdió la fábrica de muñecas de la que era copropietario en su localidad natal, el joven Sempere (de 16 años) asistía a clases nocturnas en la Escuela de Artes y Oficios.

Años después, inició su periplo por París, donde conoció a Braque, Arp, Palazuelo o Chillida, junto con la obra de artistas de la talla de Picasso o Mondrian. Ya en los 60, se instaló en Madrid y comenzó una carrera que le llevó al éxito y al reconocimiento, pero que todavía no le ha permitido bautizar a la estación de Alicante, pese a que nadie se opone a ello.