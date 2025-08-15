Lleno técnico en la hostelería alicantina por el puente de agosto

Los hay quienes ya tienen su establecimiento al 100 % de reservas desde hace días y quienes rozan una totalidad que alcanzarán a última hora. También hay hosteleros que hacen reservas hasta algo más de la mitad de su aforo para completarlo con los clientes espontáneos. “Estos nunca fallan”, afirma un restaurador de la calle Mayor, Juan Carlos García, convencido de que su negocio hará pleno este fin de semana largo, de tres días, con el añadido del viernes festivo por el día de la Asunción y de las vacaciones generalizadas que se disfrutan en agosto.

Los hosteleros consultados coinciden, en su mayoría, que el puente de la Asunción se convertirá en el más rentable del año. Sólo el fin de semana de Hogueras se puede comparar con el nivel de afluencia de estos días de mitad de mes. ExceptuandoPlaya de San Juan, con una ubicación alejada del centro de Alicante, donde los hosteleros hacen de estos días su particular “agosto”. Nunca mejor dicho.

En la avenida de Niza, por ejemplo, Lucía Zárate afirma que en su restaurante tienen "las reservas cubiertas al 100 % durante el puente y también los fines de semana que quedan del mes", y la hostelera percibe “algo más de gente que el año pasado, con un gasto muy similar y con cifras muy parecidas”. Junto a este establecimiento, Catalin Nicolae también tiene las reservas cubiertas para el puente, aunque su restaurante “se llena más por la noche que por el día”, a diferencia del anterior.

Los mismos pronósticos hace Salvador López, jefe de un restaurante en la zona de Fontana, también en Playa de San Juan, que “se llena todos los días” y cuenta con un aforo de 200 personas. Sin embargo, este hostelero afirma que este año “la gente gasta menos”. Su sensación es que “las familias invierten menos en comida”, aunque desconoce el motivo. Cerca de este local se halla una hamburguesería con más clientes nocturnos que diurnos.

Sebas Rodríguez, encargado de otro negocio, explica que esta semana “es la primera que llenamos el local” después de un mes de julio “en el que la gente ha tardado más en venir, y eso lo hemos notado”. Rodríguez, que cree que este verano será menos rentable que el anterior, celebra que este puente servirá para compensar la menor afluencia en las semanas anteriores. En un local cercano, Carmen Sánchez confirma esta sensación. “Tenemos el puente al 100 % de reservas después de un julio en el que hemos tenido menos gente de lo habitual”. Según su análisis, esto se ha debido a que “ya no se alquilan tantos pisos turísticos”.

El centro de Alicante

En las zonas más concurridas del término municipal el relato es similar, aunque con matices. El puente de agosto constituye los grandes días para la hostelería, aunque las jornadas previas han sido mejores o peores según se mire. La hostelera Geni Perramón pronostica que este puente "será mejor que el del año pasado", aunque lamenta impedimentos como “la falta de accesos en coche a la ciudad”, que se traducen en “cancelación de mesas”. Pese a ello, su restaurante, que se encuentra en la calle San Fernando, funciona a pleno rendimiento estos días.

La hostelería de Alicante se llena por el puente de agosto / Héctor Fuentes / HÉCTOR FUENTES

Por su parte, Sergio Haligua también afirma que estos días son “los más fuertes del año”. Pese a tener menos reservas que en 2024 por estas fechas, “la verdad es que la gente acaba viniendo” y la segunda quincena de agosto resulta “ideal” porque “los que se van se juntan con los que llegan, y no hay día que no llenemos” el restaurante que este hostelero regenta en la calle Mayor.

Es por este motivo que algunos restaurantes limitan las reservas al 60 % de la capacidad. “Vamos a llenar el local por estas fechas, como cada año”, celebra. Jaime Such, que dispone de un local con cocina en la calle San Francisco, también vaticina el lleno pese a tener el 70 % de reservas confirmadas, un porcentaje más elevado que el del año pasado por estas fechas. “No reservamos todo el aforo y siempre acabamos llenando”.

En términos muy similares se expresa Erica Infante, dueña de un restaurante ubicado frente a la concatedral de San Nicolás, que relata que “nuestras reservas se cierran el mismo día y estamos llenando”, aunque señala que en las semanas anteriores “el ritmo de trabajo ha bajado un poco respecto a otros años”. Lo contrario dice Massimiliano Moniga, que celebra tener “el 100 % reservado estos días y más clientes que hace un año”. Pedro Sáez, dueño de un restaurante situado en las inmediaciones del Mercado Central, también narra que funcionan “mejor que hace un año”, y confirma una “tendencia a la alta” que está contribuyendo al lleno de su local en este puente.

Hay algunos hosteleros que, sin embargo, además de no haber mejorado cifras respecto al año pasado, no tienen garantizado el lleno en los grandes días de agosto. Daniel Casado, que tiene un restaurante en la plaza Nueva, dice haber “notado menos afluencia de gente”. “No sé si será el calor o las vacaciones, pero se nota”. El mismo relato hace Nuria Ribas, que cree que “hay menos dinero entre los clientes, ya que van a lo más barato porque algunos precios han subido y la gente cobra lo mismo”. Las reservas en su local, situado en la calle Mayor, están al 60 %, “nada que ver con el año pasado”.

Pese a estas sensaciones, entre la mayoría de los hosteleros existe la constatación de que este verano está siendo similar al pasado y la certeza generalizada de que este puente de agosto será el más fructífero, con el permiso de Hogueras.

Pernoctación

El consenso es aún mayor en los hoteles y apartamentos. Todas las fuentes consultadas confirman el lleno para estos días. Por ejemplo Adrián Torrent, que trabaja en un hotel de Playa de San Juan, afirma que han llenado sus 616 habitaciones en el puente. Desde otro establecimiento del centro de Alicante, cercano a Luceros, aseguran que llenarán tras encontrarse por encima del 90 % el jueves por la mañana. “Es igual que el año pasado: en el puente siempre se acaba llenando”, declara Jesús Hernández.

Turistas llegan a un hotel de Alicante. / Pilar Cortés

Otro hotel, más próximo a la fachada litoral, está reservado desde el martes al 100 % hasta el domingo, según Eduardo Quiles, mientras que en otro establecimiento frente a la concatedral el porcentaje es idéntico hasta el lunes, dice Álex Duque, que afirma que “todo está funcionando más o menos como el año pasado”.

Lo mismo expresa Gonzalo Sanjuan, que informa que las reservas en su hotel de Alfonso el Sabio el viernes rozaban el 95 % y tiene la seguridad de “hacer lleno” en el puente. A su vez, desde un establecimiento ubicado en el barrio céntrico de San Antón Miguel Mira detalla que le quedan dos habitaciones con un precio un 15 % superior al de la media de verano: de 180 a 210 euros.

De hecho, los pocos hoteles que el viernes aún disponían de alguna habitación para este mismo día o para el sábado llegaban a ofertarla a un 10 % más de precio que el siguiente fin de semana y a un 30 % que para el primero de septiembre.