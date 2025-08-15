La nueva plaza entre la Explanada y la Rambla de Alicante ya presenta desperfectos

En marzo de 2024, después de un año en obras, varias prórrogas, más de seis meses de retraso y casi 300.000 euros de sobrecoste, el Ayuntamiento inauguró la nueva plaza peatonal entre la Rambla y la Explanada. Un espacio que, a día de hoy, todavía no cuenta con un nombre oficial y que ya presenta sus primeros desperfectos.

Hace algunas semanas se averió uno de los pivotes móviles que evitan el paso de vehículos a la zona peatonal, quedando a ras de suelo. Desde hace unos días, ya son dos los postes que no funcionan correctamente, por lo que el espacio libre de obstáculos ha aumentado, obligando al Ayuntamiento a instalar vallas provisionales (como las que se emplean para cortar calles) con el objetivo de impedir que coches o camiones puedan adentrarse en el espacio ocupado por los peatones.

Aunque no es el único problema que presenta la plaza, inaugurada hace algo más de un año. Algunos de los adoquines del pavimento se encuentran agrietados por el paso de personas y maquinaria de limpieza, como también ocurrió en la avenida de la Constitución, donde algunas piezas tuvieron que ser sustituidas antes incluso de la inauguración.

Una joven pisa un escalón agrietado en la plaza peatonal entre la Explanada y la Rambla. / Jose Navarro

Meses antes, en enero de 2025, la fuente de la plaza también fue protagonista por encontrarse fuera de servicio durante varias semanas. En ese momento, desde el gobierno local señalaron que el problema se debía a un error de programación en el sistema de encendido-apagado automático, que fue resuelto a final de mes.

También las novedosas papeleras fueron señaladas en su día. Su forma, que se asemeja a un respiradero o al periscopio de un submarino, captó cientos de miradas. Sin embargo, solo unas semanas después fueron precintadas por el Ayuntamiento de Alicante. Según fuentes municipales, las protecciones para impedir el uso de las papeleras "se colocaron porque se saturaban", dando lugar a que la basura rebosara y se acumulase alrededor de los depósitos.

Las polémicas papeleras, que el Ayuntamiento reforzó con más unidades para evitar su colapso. / Jose Navarro

Al margen de estas incidencias, la plaza cuenta con otro asunto por resolver: su nombre. Tras la remodelación, el antiguo fondo de saco donde los autobuses cambiaban de sentido junto al Portal de Elche, aún no ha sido oficialmente "bautizado", por lo que sigue siendo denominado por el Ayuntamiento como "la plaza peatonal entre la Explanada y la Rambla".

El proyecto

Las obras, que supusieron la tercera y última fase de reurbanización de la Explanada de Alicante, comenzaron en el mes de enero de 2023, con un importe inicial de 3,1 millones de euros (que terminó siendo de casi 300.000 euros más) y un plazo de ejecución de 8 meses. Sin embargo, en el mes de septiembre, cuando deberían haber concluido, la empresa responsable de los trabajos solicitó una prórroga al Ayuntamiento por, según alegaban desde Tizor (compañía vinculada con el empresario Enrique Ortiz), cuestiones no imputables a la mercantil.

El gobierno de Barcala concedió el "tiempo extra" con la mirada puesta en las fiestas de Navidad, cuando se habían programado diferentes actos festivos y conciertos en la zona. La imposibilidad, de nuevo, de cumplir con los plazos, motivó el traslado del Belén Gigante a la plaza del Ayuntamiento y la apertura temporal del espacio (pese a que no habían terminado las obras) para no tener que cancelar los actos navideños. Un "sistema" que ya empleó el ejecutivo local con la avenida de la Constitución en Semana Santa.

Finalmente, después de Año Nuevo se retomaron los trabajos con un nuevo límite en el horizonte: el 31 de enero, fecha que tampoco fue la definitiva. La empresa solicitó una nueva ampliación hasta el 29 de febrero y el vicealcalde, Manuel Villar, anunció el visto bueno a la petición a principios de mes. Sin embargo, la mercantil volvió a incumplir los plazos acordados. La inauguración fue el 15 de marzo.