Una organización católica se suma a las críticas por el cierre del centro de mayores de Alicante

Continúan las quejas contra el cierre del centro de mayores de la plaza América. La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) ha expresado su rechazo a esta decisión por considerar que el centro de día es “el único recurso de estas características con el que cuenta actualmente la ciudad de Alicante” para la atención diaria de las personas mayores.

Desde la entidad han subrayado la “doctrina social de la Iglesia” para afirmar que “la dignidad humana y el bien común son principios irrenunciables en toda acción social y política”, y consideran que el cierre de este centro “constituye un grave atentado contra estos principios”.

A su vez, recuerdan que el centro de día ha sido “durante décadas” un “espacio de cuidado, acompañamiento y comunidad para decenas de personas mayores y sus familias”, y señalan también el “contexto” actual, “en el que el envejecimiento de la población irá en aumento en los próximos años” para reclamar “recursos de atención y cuidado” para las personas mayores, cuya necesidad “crecerá”.

Con estos argumentos, desde la HOAC tildan el cierre del centro como “una grave irresponsabilidad social y política”, y creen que es “inaceptable” que se justifique el cierre “de un recurso social mientras se destinan fondos públicos a gastos totalmente superfluos”. En este aspecto, critican que “se permita que las grandes fortunas y los beneficios empresariales no contribuyan de manera equitativa al sostenimiento de los servicios públicos”.

El cierre

Este jueves se confirmó el cierre del Centro de Día de Altozano, ubicado en la plaza América, después de más de dos décadas prestando servicio a la ciudad. Las protestas reiteradas no evitaron este desenlace y la Generalitat ha retirado el presupuesto a este centro por “no ajustarse a la normativa”.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado un “rediseño” de los servicios sociales para poder atender a más usuarios, aunque no ha aclarado cifras de presupuesto ni de personal.