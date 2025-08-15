Ranking de Shanghái: la Universidad de Alicante está entre las 700 mejores del mundo y la UMH se queda fuera

La Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad de Alicante (UA) y la Jaume I (UJI) de Castellón figuran entre las mil mejores del mundo, según el ranking de Shanghái 2025, la clasificación universitaria más famosa publicada este viernes. De las universidades públicas se queda fuera la Miguel Hernández de Elche, que el pasado año tampoco se coló en este prestigioso índice que actualiza cada año la Universidad Jiao Tong, que posteriormente hará lo propio por especialidades.

La lista analiza seis indicadores: número de alumnos que han ganado un Nobel o la Medalla Fields; profesores con Nobel o Fields; citas de investigadores; artículos en Nature y Science, rendimiento académico per cápita y trabajos en el Science Citacion Index Expanded and Social Science Citacion Index.

Entre la diez primeras españolas se cuelan la Universitat de Valencia (en el tramo del 201 al 300 de las mejores) y la Politécnica de València (que repite en el rango 401-500), mientras que la de Alicante está en el rango 601 al 700, manteniéndose al mismo nivel que en el ranking de 2024. La Jaume I de Castellón baja el escalafón y se sitúa en el tramo 901-1000.

La Universitat de Valencia es la mejor clasificada de la Comunidad, entre las 300 mejores

Consolidación en el panorama internacional

Desde la Universidad de Alicante han manifestado su satisfacción por poder mantener el nivel alcanzado. El vicerrector de Estudios y Calidad, Francisco Torres Alfosea, ha indicado al respecto que la publicación del ranking de Shanghai 2025 en el que la Universidad de Alicante mantiene su posición entre las 700 mejores universidades del mundo "indudablemente representa una gran satisfacción en el sentido de que somos una universidad que consolida su posición en el panorama internacional".

"Es muy difícil estar en el ranking de Shanghái y es más difícil aún estar entre las 700 mejores universidades del mundo, hay que tener en cuenta que entre los indicadores que se valoran, por ejemplo, está el hecho de contar con premios Nobel o con personas que hayan obtenido la medalla Fields".

Francisco Torres, vicerrector de Estudios y Calidad de la Universidad de Alicante / Isabel Ramón

"Es muy difícil estar en el ranking de Shanghái. Sin tener premios Nobel, aparecer demuestra que el resto de indicadores se cumplen de manera holgada" Francisco Torres Alfosea — Vicerrector de Estudios y Calidad de la Universidad de Alicante

Así, recalca que ninguno de estos requisitos se da, "no ya en la Universidad de Alicante, sino en prácticamente ninguna universidad española. Con esa carencia, estar en el en el ranking de Shanghái demuestra que el resto de indicadores se cumplen de manera holgada y de manera muy satisfactoria, tanto en investigación, en transferencia del conocimiento, en calidad de la docencia, en oferta de estudios realizada y en instalaciones e infraestructuras. La Universidad Alicante puede estar muy orgullosa de seguir estando entre las mejores universidades del mundo un año más". Este diario también está a la espera de una valoración de la UMH.

Harvard, la mejor

A nivel nacional, treinta y seis universidades españolas figuran entre las mil mejores del mundo, las mismas que el año pasado. La de Valladolid desaparece del listado y en su lugar entra la de Las Palmas de Gran Canaria.

Algunas de esta treintena de universidades españolas mejoran su posición y otras la empeoran respecto a la clasificación mundial de 2024, que estaba encabezada, al igual que este año, por la Universidad de Harvard. Está en primer lugar desde hace 23 años de forma consecutiva. Entre las españolas, mantiene su liderato la de Barcelona.

Harvard, Stanford y el MIT de Massachussetts, las mejores del mundo A la medalla de oro de Harvard, le sigue la Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), y completan las diez mejores Cambridge; Berkeley; Oxford; Princeton; Columbia; Caltech y la Universidad de Chicago. La clasificación, que se ha realizado entre más de 2.500 instituciones de educación superior, se ordenan por tramos. Dentro de los tramos, se posicionan por orden alfabético de acuerdo a sus iniciales en inglés. El Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como la clasificación de Shanghái, se publica desde 2003 y la actualiza cada año la Universidad Jiao Tong, situada en esa ciudad china.

El medallero español

La clasificación se ha realizado entre más de 2.500 instituciones de educación superior y, una vez más, ninguna universidad española aparece entre las cien mejores posicionadas en la lista dominada por EE UU. El medallero español comienza de nuevo con la Universidad de Barcelona, que mantiene el estatus del año pasado al situarse entre los 200 primeros puestos, su mejor clasificación.

La lista de las diez primeras españolas es idéntica a la del año pasado y los tramos en los que se sitúan también: la Universidad de Valencia (del 201 al 300 de las mejores); las Autónomas de Barcelona y Madrid, Complutense, Pompeu Fabra, Granada y País Vasco, de nuevo en la horquilla 301-400, y la Politécnica de Valencia y la de Sevilla repiten en el rango 401-500.

De las 35 universidades españolas que se mantienen este año, 22 se sitúan en el mismo tramo y trece lo cambian (cinco suben un peldaño y ocho lo bajan).

La lista analiza seis indicadores, entre ellos el número de alumnos y profesores que han ganado un Nobel y las citas de investigadores

Las facultades con más premios Nobel

En esta clasificación, Reino Unido suma 61 universidades, Alemania 51, Italia 41, Francia 27, Países Bajos 13, Suecia 14, Austria 10, Suiza 9, Bélgica 7, Dinamarca 6, Finlandia y Portugal 7 cada uno, y Noruega, cinco.

En Europa continental, la primera universidad en la lista es la París-Saclay, que se mantiene como líder al posicionarse en el puesto trece, seguida de la ETH de Zúrich, en el veintidós.

Entre las asiáticas, la de Tsinghua (la 18) asciende cuatro puestos y se consolida en su estatus como la mejor de Asia, mientras la de Melbourne (38) lidera la clasificación en Oceanía durante quince años consecutivos.