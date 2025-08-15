Aemet mantiene la alerta amarilla por calor extremo en Alicante este viernes

Sol radiante, cielos despejados y un ambiente sofocante vuelven a marcar este viernes 15 de agosto en Alicante, en pleno episodio de ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activada la alerta amarilla por altas temperaturas entre las 12:00 y las 19:00 horas en el litoral sur y litoral norte de la provincia. La previsión apunta a mínimas sin cambios y un ligero ascenso de las máximas, que dejarán valores significativamente elevados en amplias zonas.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad decreta la alerta roja por calor extremo, en el interior y el litoral sur de la provincia de Alicante, y la alerta naranja en el litoral norte. Desde el organismo recuerdan la importancia de proteger a los grupos más vulnerables: personas mayores, embarazadas, menores de cuatro años, pacientes con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos al sol. El viento será flojo de dirección variable, tendiendo a este y sureste durante las horas centrales. La provincia experimentará una incremento de las temperaturas en los próximos días que alcanzará sus máximos niveles el sábado, con 40 ºC o más en algunas zonas del interior y el litoral sur.

Riesgo de incendios forestales

A las altas temperaturas de este viernes se suma un riesgo extremo de incendio forestal en toda la Comunidad Valenciana. El calor persistente, la baja humedad y la vegetación seca crean un escenario muy propicio para la propagación del fuego. Las autoridades recuerdan que está prohibido encender fuego en zonas forestales o realizar quemas agrícolas y piden máxima precaución para evitar la proliferación de incendios, que asolan los bosques de España durante esta ola de calor.

El tiempo en Alicante

En la capital, los termómetros oscilarán entre los 23 °C de mínima y 34 °C de máxima, con sensación térmica que rondará los 37 °C. El cielo se mantendrá despejado y la noche volverá a ser cálida, con temperaturas que no bajarán de los 25 °C en las horas centrales de la madrugada.

El tiempo en Elche

Elche será hoy uno de los municipios más calurosos, con mínimas de 21 °C y máximas de 38 °C. La jornada estará marcada por el sol sin interrupciones y una noche en la que el termómetro rondará los 25 °C.

El tiempo en Elda

En Elda, se esperan mínimas de 19 °C y máximas de 37 °C. A pesar del intenso calor diurno, la noche ofrecerá un respiro relativo, con valores ligeramente por debajo de los 20°C.

El tiempo en Benidorm

Benidorm registrará temperaturas entre 24 °C y 32 °C, con sol durante todo el día. De madrugada, el ambiente seguirá siendo muy cálido durante la mayor parte de la noche.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el día comenzará con 22 °C y alcanzará los 35 °C en las horas centrales. La noche será tropical, con temperaturas que no bajarán de los 25 °C.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja se moverá entre 23 °C y 33 °C, con cielos despejados y un ambiente húmedo que acentuará la sensación de calor durante la tarde y la noche.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, las mínimas bajarán hasta los 20 °C, pero las máximas alcanzarán los 36 °C. El calor remitirá ligeramente al anochecer, con valores cercanos a los 24 °C.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá otra jornada extrema, con mínimas de 22 °C y máximas de 38 °C. El sol dominará de principio a fin, y el calor apenas dará tregua por la noche, con valores que no bajarán de los 25 °C.

El significado del aviso amarillo

El aviso amarillo señala que las temperaturas previstas pueden suponer un riesgo para la salud, especialmente para personas sensibles al calor, aunque no alcanzan los umbrales de peligro extremo. Este nivel de alerta requiere adoptar precauciones para evitar golpes de calor y deshidratación, sobre todo en mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Desde Sanidad recomiendan hidratarse de forma regular, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y permanecer en lugares frescos o a la sombra siempre que sea posible.