Aemet eleva el aviso por calor a nivel rojo para este domingo en el litoral sur de Alicante

Aemet Comunitat Valenciana ha elevado el aviso por temperaturas máximas a nivel rojo en el litoral sur de la provincia de Alicante. Un paso más de alerta ante una jornada en la que se prevé que se batan todos lo récords en los termómetros. Para este sábado se mantiene la previsión de 37º de máxima en la capital provincial, mientras que de cara al domingo se esperan hasta 42º de sensación térmica.

Desde la agencia meteorológica han reiterado las advertencias por el riesgo extremo que representan estas temperaturas. Piden tener en cuenta los impactos sobre la salud, sobre todo de los más vulnerables y personas con patologías previas.

Asimismo, recuerdan que los índices de ignición son muy altos y el riesgo de incendios forestales es extremo. En esta jornada los servicios forestales de la Generalitat mantienen un nivel extremo de riesgo de incendios en todo el territorio

Reacciones de los ayuntamientos

Este viernes el Ayuntamiento de Alicante ya anunció la activación del plan de emergencia por calor, que implica la apertura del Centro de Acogida de Urgencias Sociales entre las 11:00 y las 20:00 horas, y ofrecerá comida, agua, un kit de aseo y gorras a personas sin hogar. Asimismo, la Policía Local avisará en playas y espacios públicos de medidas de prevención para la población.

Por su parte, el Ayuntamiento de Elche ha reaccionado este sábado después de que Aemet elevase el nivel de aviso y ha convocado al Centro de Cordinación Operativa Municipal. Para todo el fin de semana se ha habilitado el Centro de Acogida y Pernocta de la Fundación Conciénciate como refugio climático las 24 horas del día para las personas sin hogar, donde se les proporcionará comida, fruta, agua fría y kits para combatir el calor, así como acceso a los recursos de duchas, lavandería, consigna, zona de carga de móviles y pernocta. Igualmente, se ha activado además el dispositivo de Protección Civil en las zonas de monte y pinada ante el riesgo de incendios forestales.

En El Campello, localidad donde este fin de semana se celebran las fiestas de las urbanizaciones, el Ayuntamiento prohíbe el uso de todo tipo de material pirotécnico por la alerta roja por altas temperaturas, y restringe la barbacoas al interior de las urbanizaciones. La Policía Local campellera está contactando en estos momentos con todas las urbanizaciones que han pedido autorización para celebrar estos festejos populares para trasladarles las medidas. Las prohibiciones se mantendrán vigentes hasta que se levante la alerta, y las autoridades piden a la población que extreme las precauciones y se proteja ante la elevadas temperaturas.