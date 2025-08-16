Alicante alcanza su temperatura más alta en lo que va de año
El calor extremo llega a la provincia con fuerza superando los 40º
Los termómetros siguen subiendo en la provincia de Alicante. Tras el incremento de la Aemet Comunidad Valenciana a aviso rojo por calor en el litoral sur del territorio, se ha batido en el récord de temperaturas máximas en lo que va de año. Además, la Agencia Estatal de Meteorología indica que se han alcanzado los 39.9º en el término municipal de Alicante, dejando a la ciudad al límite de la barrera de los 40º.
La estación meteorológica ubicada en los jardines de la Universidad de Alicante ha superado esos 40º y registra 41ºC como la temperatura más alta de 2025, por el momento. El laboratorio de climatología de la propia entidad ha compartido este récord en sus redes sociales, suspirando que "esperemos que la brisa no tarde en entrar".
Desde Proyecto Mastral también hacen un recorrido de las temperaturas que se están alcanzando en Torrevieja, San Miguel u Orihuela que se posicionan en los 40º.
Esto llega como un paso más de alerta ante una jornada en la que se prevé que se batan todos los récords en los termómetros. Para hoy se mantiene la previsión de 37º de máxima en la capital provincial, mientras que de cara a mañana se esperan hasta 42º de sensación térmica.
