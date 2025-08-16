Alicante extiende hasta el lunes el dispositivo preventivo por temperaturas extremas

El Ayuntamiento de Alicante mantiene activo durante todo el fin de semana y extiende hasta el lunes las medidas anunciadas este viernes ante la previsión de temperaturas extremas, que han alcanzado los 39.9º en el término municipal en las horas centrales del sábado y se prevé que supere los 37º el domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha elevado a rojo el nivel de alerta el día 17 entre las 12 y las 20 horas.

El alcalde Luis Barcala ha convocado este sábado el Centro de Coordinación Operativa Local para reforzar el dispositivo preventivo frente a la creciente ola de calor en el municipio, al tiempo que ha ordenado el despliegue de la Policía Local por las partidas rurales para redoblar la vigilancia ante el riesgo extremo de incendios en zonas forestales y sus inmediaciones.

"Todos los efectivos de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y demás servicios del Ayuntamiento están activados ante esta ola de calor que se prolonga y recrudece, por lo que es necesario recalcar los mensajes de autoprotección, hidratación y seguimiento de la evolución meteorológica a través de los medios oficiales y redes sociales municipales”, ha destacado el primer edil.

El primer edil también ha reclacado la "la prohibición absoluta de realizar fuegos en espacios públicos, especialmente en zonas forestales y sus inmediaciones, así como llevar a cabo tareas agrícolas como la quema de rastrojos o cualquiera otra, al tiempo que también hay que extremar la prudencia y la responsabilidad si se realiza algún fuego de tipo lúdico, como barbacoas, en espacios particulares”.

Sensación térmica de hasta 39º

La ola de calor no da tregua y el Centro de Emergencias de la Comunitat Valenciana (CCECV) ha establecido alerta nivel rojo por temperaturas máximas en el litoral sur de Alicante. Este domingo se esperan valores en el municipio de Alicante que pueden superar los 37º y una sensación térmica de 39º en las horas centrales del día.

Ante esta nueva ola de calor, el viernes la Concejalía de Bienestar Social anunció que ponía en servicio el dispositivo de climatología adversa para personas sin hogar el sábado, domingo y ahora tamién el lunes, abriendo las puertas del gimnasio del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) entre las 11 y las 20 horas.

La Policía Local colabora estrechamente con Bienestar Social y el resto de servicios para informar a los viandantes y usuarios de las playas de la necesidad de protegerse frente al sol, evitar la exposición directa y la práctica de ejercicio físico intenso en las horas centrales, además de hidratarse con frecuencia.

Vigilancia de Parques

Al mismo tiempo, Parques y Jardines supervisa y refuerza la vigilancia de los parques y las zonas verdes, ya que las ramas de algunas especies arbóreas, especialmente los ficus, tienden a desprenderse a causa de las altas temperaturas y especialmente en episodios de olas de calor. En concreto, se controla la evolución y se refuerza la hidratación de los árboles del Portal de Elche, Gabriel Miró y Canalejas, entre otros puntos de la ciudad.

Y desde las áreas de Turismo y Seguridad se intensifica por megafonía en las playas del término municipal la información sobre las altas temperaturas y las medidas preventivas.