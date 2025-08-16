Pesca al curricán y al chambel en Torrevieja

Ideal para veranear, Torrevieja era otro de los municipios estrella de la provincia de Alicante en 1975. Seducidos por el sol, sus playas y un abanico casi infinito de posibilidades para pasar el verano, el municipio hervía en los meses centrales de las vacaciones. Las discotecas comenzaron a convertirse en todo un reclamo de la zona, pero también sus terrazas, sus concursos de habaneras (toda una sensación que celebraba su XXI edición) y su atractiva oferta de pesca. «Lo que más se pesca es besugo al curricán y palometa al chambel», reconocía uno de los entrevistados por este periódico tal semana como ésta pero de hace 50 años.

Aquellos nombres, marcianos para los que no estaban acostumbrados a la terminología marítima, eran el día a día de Torrevieja. Pescar al chambel suponía hacerlo con un conjunto de anzuelos unidos a un cordel de plomo; por su parte, el curricán era un técnica que arrastraba uno o varios señuelos desde una embarcación en movimiento. Precisamente este arte lo ponía en práctica todo un asiduo de la zona, el entonces presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, que a lomos de su barca «Marisapalos» se dejaba ver por la costa de la Vega Baja durante todo el verano. Bernabéu tenía una casa en Santa Pola, municipio que bautizó una de sus calas con el nombre de uno de sus turistas más carismáticos.

Mientras, Alicante iniciaba su guerra al decibelio, una lucha que habían reclamado los vecinos de varias zonas turísticas y que había asumido como propia el Ayuntamiento. Por las noches la Policía iba a acudir a medir el ruido de varios locales y terrazas, aunque había un lunar casi incontrolable, impedir la música alta de gente en moto. «Son unos zánganos motorizados que llevan la música a cuestas y es difícil parar ese escape libre», comentaban algunos de los afectados. De mejor humor estaban en Altozano, barrio que celebraba sus Moros y Cristianos sin que les faltara de nada: despertá, entradas de moros judíos, contrabandistas y piratas… Coronada ya la reina de las fiestas, actuaba el coro Obreras de la Cruz y una misa tenía lugar en el templo de San Pablo. Sólo quedaba disfrutar…

Era noticia aquella semana que la casa donde nació Carlos Arniches estaba en venta. El inmueble, en la esquina de la calle San Francisco con la de Golfín, era un casona pequeña que ahora se había quedado encajonada con la expansión urbanística de la zona. En el bajo del edificio lucía un horno y el alicantino miraba con recelo cuál iba a ser el futuro de un lugar icónico, donde nuestro célebre dramaturgo, nacido en 1866, vivió hasta que tuvo 14 años. A unos pocos kilómetros seguía dando que hablar la Albufereta, la pequeña Nueva York playera que también tenía una parte de huerta donde había surgido una nueva actividad de ocio: los paseos a caballo, a 100 pelas la hora. Entretanto, el consistorio daba el visto bueno a la construcción de un puerto deportivo en la citada Albufereta, de 400 metros lineales de costa, que sí que ocuparía páginas de periódico los años siguientes.

Era aquella la era de los anuncios de trabajo, ofreciendo que no buscando, y también la de los electrodomésticos, promocionados a todo tren en televisión y diarios, lo que también provocó la aparición de los servicios técnicos. En fútbol la sensación era la visita de Di Stéfano al Rico Pérez como entrenador del Rayo Vallecano, en uno de los últimos amistosos antes del inicio de la temporada. No era tampoco la mejor semana para la torera alicantina Ángela, que fue llevada directamente al hospital, tras ser volteada en una corrida en Huesca y se había fisurado la quinta vértebra.