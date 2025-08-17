Alicante estrena campaña contra el ruido con vigilancia al ocio nocturno

Viernes por la noche, en pleno mes de agosto. Un fin de semana en el que además coinciden un festivo nacional con las fiestas de las urbanizaciones. Con este cóctel de condicionantes, las zonas de ocio de Alicante, principalmente conocidos locales del Centro, la Albufereta y Playa de San Juan, se abarrotan de personas que quieren disfrutar la noche de la «terreta». Mientras, los agentes del turno nocturno y de la unidad de Aperturas de la Policía Local se preparan para velar porque el entretenimiento no interfiera con el descanso de los vecinos. No tarda en llegar el primer aviso, poco después de las 22:00 horas, en este caso, de un domicilio, ya que los agentes no se ocupan únicamente de controlar el ruido en zonas de ocio nocturno, sino que también acuden a atender denuncias vecinales por distintos problemas acústicos en viviendas. En una comunidad de propietarios del barrio de Benisaudet, los residentes aseguraban llevar días sin dormir por culpa de maquinaria industrial instalada en los bajos de la urbanización, que funciona de forma ininterrumpida durante toda la noche. Tras formalizar la correspondiente denuncia en la Concejalía de Urbanismo, los agentes se desplazan al lugar para comprobar in situ si los niveles de ruido superan lo permitido. Tras llevar a cabo tres mediciones diferentes durante un minuto cada una, constatan que, efectivamente, los aparatos generaban contaminación acústica por encima de lo permitido. «En este caso, generamos un informe y lo remitimos a los técnicos de Urbanismo. Después, se vuelve a realizar la medición sin la fuente del ruido, para comprobar que el sonido ambiente como pueda ser el de una motocicleta o un camión no es el causante de los altos niveles de decibelios. Si se sigue superando lo permitido, los técnicos tienen dos vías: exigir medidas correctoras para que se controle el elemento que genera molestias o, directamente, abrir un acta de sanción», explica el agente Francisco Raúl Hernández.

Una de las mediciones de los agentes, que superó los 70 decibelios durante la noche del viernes. | HÉCTOR FUENTES

Una serie de trámites exigidos por la normativa aplicable que, en ocasiones, demoran la solución al problema: «Mucha gente piensa que cuando acudimos a una denuncia, comprobamos la existencia de ruido y cerramos el local que molesta, pero no funciona así. Hay un procedimiento que se tiene que cumplir, no podemos actuar de cualquier manera», añade.

Agentes del turno nocturno y de la unidad de Aperturas, preparando un control acústico en Playa de San Juan. | HÉCTOR FUENTES

A medida que avanza la noche, las quejas por contaminación acústica se suceden. Ya de madrugada, el oficial Francisco Bonmatí y el agente Alejandro Mendiola reciben otra llamada: se está celebrando una fiesta en una vivienda que genera molestias a los vecinos. De inmediato, se desplazan a la finca donde residen los denunciantes, junto a la Plaza de Toros. Sin embargo, al llegar, no hay rastro del ruido: «Esto pasa muchas veces, nos ven llegar y apagan la música. Es complicado porque si no realizamos la medición, no podemos hacer nada», afirma Bonmatí. Tras ello, los agentes, acompañados de dos miembros de la unidad de Aperturas (integrada por ocho policías) ponen rumbo a Playa de San Juan. «El entorno de la avenida Países Escandinavos es uno de los más conflictivos durante el verano por el horario de las terrazas», señala el oficial. En esta zona, se da una circunstancia que permite a los locales de ocio abrir hasta más tarde: los veladores se ubican en suelo privativo, propiedad de las urbanizaciones, por lo que pese a estar a pie de calle, no cuentan con las mismas limitaciones que negocios que ubican sus sillas y mesas en la vía pública. Esta situación hace de «efecto llamada» durante la temporada estival, por lo que cuesta encontrar un asiento libre en los negocios que se agolpan en la zona. Una vez allí, los agentes aparcan a varias calles de distancia para no alertar a los dueños de los negocios. Sin embargo, tan pronto como se adentran en la avenida principal, los camareros se alertan entre ellos y desconectan los altavoces. «Llevamos tiempo pidiendo a la Subdelegación de Gobierno que nos autorice a realizar estas intervenciones yendo de paisano, porque estamos obligados a portar el uniforme y eso muchas veces tira por tierra la medición», lamenta otro de los agentes. A pesar de ello, el operativo realizó las mediciones oportunas a pie de calle. Efectivamente, el entorno superaba los límites permitidos en la Ordenanza Reguladora de la Protección contra la Contaminación Acústica del Municipio de Alicante. Mientras que el máximo oscila entre 30 y 50 decibelios, en función del espacio donde se realice la medición, el entorno llegaba a superar los 80. Aun así, los policías se toparon con otro problema burocrático: «Cuando realizamos este tipo de controles, es muy importante poder identificar exactamente la fuente del ruido. En casos en los que se acumulan muchos negocios, es particularmente complejo porque se retroalimentan entre ellos y aunque todos suman, ninguno es el único responsable».

A lo largo de la noche, los agentes pueden llegar a recibir hasta una decena de avisos por molestias acústicas. «Con cada actuación, después se inicia un expediente que requiere de seguimiento. Es necesario volver al punto de la denuncia, tomar nuevas mediciones sin la fuente de ruido, elaborar informes... Hay muchos pasos a seguir antes de poder poner una multa», añaden.

Actuación especial

La del viernes fue la primera noche de operativo especial para controlar el ruido en Alicante. Este servicio extraordinario a cargo de la Policía Local se extenderá hasta el 30 de septiembre y se desplegará entre las 22:00 y las 8:00 horas. Según fuentes municipales, el dispositivo se ocupará de garantizar el cumplimiento de la ordenanza municipal, recientemente renovada, y contará con la participación de unos 50 agentes del servicio operativo nocturno.

La nueva normativa ha sustituido a la que se aprobó en 1991, que se encontraba todavía en vigor hasta este mismo año. Tras dos intentos fallidos en 2019 y 2023 (ambos a las puertas de las elecciones municipales) el gobierno local de Luis Barcala (PP) consiguió los votos necesarios para impulsar el nuevo documento el pasado mes de diciembre, con el apoyo del PSOE y la abstención de Compromís.

Entre las principales novedades, la Concejalía de Urbanismo incorporó al artículo 33.2, relativo a conductas no permitidas en el interior de viviendas, la prohibición de realizar fiestas o juegos que excedan de los valores máximos de ruido entre las 22:00 y las 8:00 horas. Un apartado en el que ya se incluían otras actividades molestas como la realización de obras o reparaciones materiales o mecánicas de carácter doméstico en locales o domicilios particulares, y que establece la misma limitación horaria para todos los días de la semana.