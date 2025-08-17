Alicante roza el objetivo de reciclaje de cartón, pero sigue lejos en envases

Alicante ha registrado el mejor primer semestre de su historia en la recogida selectiva de residuos, con cifras récord tanto en el contenedor azul, destinado a papel y cartón, como en el amarillo, de envases ligeros. Datos de crecimiento que se concatenan conlos de un 2024 positivo y que por primera vez se acercan, en el caso del cartón, a las metas marcadas en el Plan Local de Residuos que aprobó el Ayuntamiento en 2022.

El avance más destacado se ha producido en el cartón, cuya recogida aumentó un 39,2% respecto al mismo periodo de 2024, hasta alcanzar las 4.193 toneladas. Esta cifra se queda a solo 18 toneladas —apenas cuatro décimas porcentuales— de cumplir el objetivo semestral fijado en el Plan Local de Residuos aprobado en 2022, que plantea para este 2025 la meta de reciclar 8.421 toneladas de cartón

En cambio, la recogida de envases creció un 21,9% con respecto a los primeros seis meses del año pasado. Con 2.406 toneladas de enero a junio, sigue lejos de los 7.068 kilos anuales previstos. En este caso, la brecha semestral alcanza el 31%, lo que hace muy difícil llegar a los objetivos marcados para final de año.

Desde Limpieza aseguran que esta mejora ha sido posible, además de por la ampliación del número de recipientes, por la introducción de la recogida adelantada de cartñon en las principales calles comerciales para evitar desbordes y mejorar el servicio.

Concienciación

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha resaltado “el esfuerzo que han venido realizando los alicantinos junto al Ayuntamiento en los últimos años con una mayor concienciación en la necesidad de separar en origen el residuo desde los propios domicilios". También ha defendido la labor de la Corporación local en brindar aumentar el número de contenedores, también de recogida selectiva, "que faciliten al usuario su depósito cerca de sus casas y que ha permitido incrementos notables tanto este año como el anterior".

Los residuos que paran a los contenedores de reciclaje no llegan al Centro de Tratamiento de Residuos de Alicante (Cetra), sino que se gestionan a través de Ecoembes en plantas específicas situadas en Benidorm (envases) y Villena (cartón) para su recuperación, por lo que Alemañ subraya que es "de gran importancia para avanzar en reducir al máximo el rechazo final que se deposita en vertedero para ampliar su vida útil y cumplir con las normativas europeas, nacionales y autonómicas".

Recogida selectiva

Otra de las cuestiones que han permitido avanzar en la mejora de los resultados de la recogida selectiva de residuos ha sido la aprobación en octubre del pasado año, de la nueva ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos que actualizaba la norma anterior que databa de 2016, y que abordaba por vez primera de forma rigurosa la recogida selectiva de residuos.

Además, la nueva ordenanza aborda en materia sancionadora la ordenación de las actividades inspectoras sobre la actividad que incide en la limpieza y los residuos y tipifica nuevas conductas infractoras emergentes.

Sanciones

También incluye un régimen sancionador, ajustado a lo que marca la normativa nacional y autonómica, con tres tipos de sanciones, leves, graves y muy graves, que van desde los 300 a los 3.000 euros, incidiendo en las cuestiones que más preocupan a los usuarios, en virtud de la encuesta realizada por el servicio, como el depósito de papeles, bolsas, colillas, chicles en la vía pública fuera de los contenedores y papeleras, bajar la basura fuera del horario establecido o dejar enseres y voluminosos en espacios públicos sin avisar al servicio de recogida.