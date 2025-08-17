El carnicero más famoso de Alicante se jubila

Todo largo viaje tiene un destino, y siempre se acaba llegando a él. Ramón Cortés nació hace 65 años en la trastienda de la carnicería familiar. Él dice, y no a la ligera, que siente que estuvo desde un primer momento predestinado a dedicar su vida a este oficio. Así lo ha hecho, desde sus 15 años hasta ahora, que ya es abuelo. Este sábado ha sido su último día tras el mostrador, su última vez trabajando en una trastienda como la que le vio nacer, o como la que ha compartido por 29 años con su mujer, Toñi.

Los bisabuelos de Ramón ya tenían una carnicería en Sella. En 1932, sus padres abrieron su carnicería en Alicante, en el 8 de José María Py, y en 1935 se trasladaron a la calle Pintor Gisbert, en San Blas. El 1 de junio de 1988, heredó el negocio de manos de su padre. Ahora, a falta de relevo familiar, La Carnicería de Ramón (como se llama el comercio) ha sido traspasado a dos jóvenes apasionados de los cuchillos, que volverán a abrir la persiana del local a la vuelta de vacaciones, en septiembre, conservando el equipo humano.

Tras cinco décadas de ejercicio, Ramón Cortés se despide del trabajo diario, pero no de un oficio que ya está integrado en su forma de vivir: incluso cuando hizo el servicio militar, fue el carnicero del cuartel. Tanto así que asegura que continuará con su canal de YouTube, donde tiene 107.000 seguidores. Su objetivo es «enseñar, dejar un legado, una especie de biblioteca virtual donde la gente que empieza pueda consultar». Su papel como creador de contenido empezó hace diez años por idea de un sobrino que estuvo un tiempo como aprendiz. En 2019 el canal dio el salto y 388 videos después ha convertido a Ramón, sin ningún lugar a dudas, en el carnicero más famoso de Alicante, con audiencias incluso del otro lado del Atlántico.

Ramón, deshuesando una pata de cordero en sus últimos días de ejercicio. / Jose Navarro

«Sé perfectamente que en la inmensa mayoría de los cursos de formación que se están dando en toda España, utilizan de apoyo mis vídeos», confiesa Ramón con visible orgullo. Él se sabe un virtuoso de los cuchillos, pero conserva la modestia de quien toda la vida ha trabajado con sus manos. Por eso le da una gran satisfacción saber que sus habilidades y experiencias son de provecho para profesores del Basque Culinary Center (el principal instituto educativo en materia gastronómica de España). Incluso cuenta la anécdota de la hija de una clienta que, estudiando Veterinaria, vio en clase un vídeo de Ramón para aprender a diseccionar.

Vista al futuro

El carnicero que nació en una trastienda y que acabó siendo divulgador en YouTube, como bien se acaba de explicar, es un hombre que encarna la transformación de un oficio de los «de toda la vida» que no escapa a los cambios sociales y culturales.

«Hace 90 años, la parte de atrás era una especie de corral donde ahí tenían a sus animales y los sacrificaban mis abuelos. Y mis padres llegaron todavía a ver eso. Yo no he tenido que sacrificar a un animal en mi vida. Ya venían del matadero con su faenado. Ahora, la siguiente generación no tendrá la necesidad de seccionar una ternera entera, como yo he hecho», relata Ramón sobre la evolución de su trabajo.

Fachada de La Carnicería de Ramón, en la calle Pintor Gisbert de San Blas. / Jose Navarro

«La nueva carnicería será un sitio donde verás 7 o 10 toneladas de chuletas maduradas en una cámara de maduración. Verás 25 clases de hamburguesas y pastelitos de esos con hojaldre», afirma. Aunque él mismo no se considera muy ducho en marketing, tiene un local atractivo y sabe comunicar con las palabras y los gestos. Además, sabe leer el mercado. «Ahora la gente demanda elaborados. Llegan parejas jóvenes por las tardes y yo le digo a mi mujer ‘prepárate la bandeja porque van a pedir hamburguesas’. ¿Por qué? Porque a hamburguesa va a la plancha, vuelta y vuelta».

Desde su mostrador, Ramón le toma el pulso a la sociedad y sabe bien que ya quedan pocas de las «amas de casa de antes que te decían ‘voy a ir para un estofado, o para una salsa, o para un cocido’. La gente solo quiere, porque trabajan los dos, algo que sea rápido. Plancha rápida. O para meter en el horno o el ‘air-fryer’».

Premio Comercio del Año

En 2023, el Ayuntamiento galardonó a La Carnicería de Ramón con el premio Comercio del Año, categoría que no se ha vuelto a otorgar desde entonces en las sucesivas galas. «Es el mayor homenaje a nuestra trayectoria. Yo por eso me siento más que recompensado con que mi comunidad me reconociera», comparte Ramón.

Desde la contrastada trayectoria, Ramón sabe qué es lo que hace falta para sacar adelante un pequeño comercio de barrio, aunque no hay solución fácil: «Tienes que estar enamorado hasta las trancas de tu trabajo. Porque si no, no lo aguantas. Con toda la presión fiscal, toda la presión emocional, con la cantidad de horas que tienes que echarle, con llevarte luego los problemas directamente a tu casa...».

«Yo con un cuchillo en la mano me siento como Paco de Lucía con una guitarra» Ramón Cortés — Carnicero con cincuenta años de experiencia

Puede que sus palabras no sean las más alentadoras, pero son sinceras y ponen la clave en la pasión. «Yo con un cuchillo en la mano me siento como Paco de Lucía con una guitarra», añade el carnicero. Eso es lo que le ha ayudado a abrir todas las mañanas durante cinco décadas.

Y aunque este lunes ya no tendrá que coger el cuchillo para deshuesar una pata de cordero o filetear una pechuga, Ramón Cortés seguirá siendo carnicero toda su vida. Grabará más tutoriales, así sea visitando a otros amigos del sector que le presten tabla y cuchillos. Se siente muy vinculado al mundo de la carnicería, es administrador del grupo de carniceros de Alicante, con quien hacen quedadas y talleres. Tantos años de trabajo dejan la herencia de muchos vínculos y amistades, no solo con sus colegas de oficio, sino con todo un barrio que echará de menos ver a Ramón detrás del mostrador.