La Entrada Cristiana pone el broche de oro a los Moros y Cristianos de Altozano

Llegó el día que pone fin a las celebraciones de los Moros y Cristianos de Altozano. Punto álgido que, sin embargo, también conlleva la nostalgia de esperar, al menos otro medio año, para volver a desfilar por las calles del barrio. La Entrada Cristiana cierra unos días llenos de color, música y alegría en este barrio alicantino.

Así ha sido el desfile de las fiestas de Altozano / Héctor Fuentes

Encabezada, como es natural, por las siete comparsas del bando de la cruz, y delante de todas los Cristianos Cruzados, seguidos por los Zíngaros, Corsarios, Piratas, Templarios, Maseros y Contrabandistas. Les acompañó el bando de la media luna, conformado por Tuaregs, Los Pacos, Moros del Cordón, Bereberes delDesierto y Jeques. Acabada la entrada, las kábilas y cuarteles de despidieron de la fiesta mientras desmontaban. Hasta febrero, cuando llegue el Mig Any.