Que la Peregrina de la Santa Faz se convierta en BIC: estos son los argumentos de las entidades consultadas

Ha pasado un año desde que el Consell diera el pistoletazo de salida para que la Peregrina de la Santa Faz se convierta en Bien de Interés Cultural (BIC). El 31 de julio de 2024 el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó la resolución a través de la cual se incoaba el expediente para tal declaración. Actualmente se trabaja para que el proceso culmine antes de la romería de 2026.

El expediente debe servir para acreditar los valores de una celebración con vocación de ser reconocida y la resolución marcaba el inicio de un plazo de dos años para convertir la Peregrina en BIC. En la actualidad, la comisión del proceso se encarga «de recoger los testimonios de las entidades que participan en la fiesta» para complementar «los apartados de la ficha requerida en el informe de incoación», explica Jorge Payá, miembro del organismo a petición de la Generalitat. Tales testimonios serán enviados a las instituciones consultivas (Consell Valencià de Cultura, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y universidades de la Comunidad) para que emitan sus correspondientes informes, necesarios para conseguir que la Peregrina sea declarada BIC inmaterial.

Estas aportaciones sirven para «apoyar la declaración» de la Peregrina como BIC tras evidenciar «un interés destacado». «Para que un elemento inmaterial como la romería de la Santa Faz sea declarada BIC necesitamos verla, conocerla, y eso sólo se puede hacer con la implicación de los participantes que constatan su tradición y su importancia, y constituyen el alma que aún mantiene esta fiesta», dice Payá.

Aportaciones

En total, una treintena de actores, entre entidades y personalidades, han sido contactados por la comisión para recibir aportaciones. Desde instituciones reconocidas, como el Ayuntamiento de Alicante, a otros participantes, como los propios vendedores de objetos y recuerdos religiosos durante los días de la celebración religiosa.

Miguel Ángel Cremades, capellán-rector del monasterio-santuario de la Santa Faz, explica que mantuvo «una entrevista larga y con muchos matices» con la comisión. Él mismo recuerda que ha sido portador de la reliquia durante la Peregrina, costumbre que cambió al ser nombrado en su cargo actual. «He vivido esa experiencia, que me ha ayudado mucho a conocer la envergadura y la relevancia de la peregrinación», comenta.

El responsable religioso da importancia a «la enorme devoción que los alicantinos, y no sólo alicantinos, tienen a la Santa Faz», y relata haber vivido peregrinas «con lluvias intensas» en las que los caminantes se negaron a subir a camionetas para llegar al monasterio. «La gente quería seguir andando». Cremades se refiere también a las «personas enfermas y con discapacidad que quieren estar cerca de la Santa Faz en los días especiales». «La devoción, la fe», continúa, «es una realidad totalmente enraizada en nuestro pueblo», concluye para dar apoyo a la declaración.

A pesar del origen de la romería, su carácter transversal evidencia que la participación no sólo se debe a motivos religiosos, sino también identitarios en términos generales. El profesor de secundaria Carlos Ramos, que también ha colaborado con la comisión por su conocimiento de la fiesta, afirma que la Peregrina se ha convertido en un «elemento identitario» sustentado por «una tradición consolidada desde hace mucho tiempo y que merece todo el reconocimiento cultural». El docente se refiere no sólo a la religiosidad, sino «a todo lo que gira a su alrededor y que tiene trascendencia etnográfica». En este sentido cita las paradas y la feria «que en parte se ha perdido pero mantiene su esencia», explica recordando la pérdida de algunos puestos en las inmediaciones del monasterio «por motivos de seguridad».

En este aspecto, Ramos indica que algunos regentes de estas paradas dedicados a la venta de productos tradicionales, como turrones, «se han visto desplazados a la avenida de Alicante después de generaciones más cerca del monasterio». El profesor cree que su ubicación anterior «será difícil de recuperar, pero lo importante del BIC es precisamente que sirva para mantener lo que aún existe».

Una de las tradiciones que se mantienen es la participación de la Coral Tabaquera en el día de Santa Faz, que debe su nombre a la antigua fábrica de tabacos de Alicante y que encuentra su origen en el incendio de la factoría del 20 de mayo de 1844, cuando los trabajadores se encomendaron a la Santa Faz para pedirle protección y consideraron que su intervención sirvió «para que sólo hubiera que lamentar dos víctimas mortales».

En cada aniversario del suceso se cantaba una misa en el recinto de la fábrica, que posteriormente pasó a interpretarse en el monasterio de la Santa Faz y a que la entidad participara, también, el día de la romería en el exterior del monasterio. Claudio Guillén, miembro de la coral, espera «que esta tradición se mantenga» .

Otro de los participantes en estas entrevistas ha sido el jijonenco Toni Marina, autor del libro 50 romerías, Xixona con la Faz Divina, que detalla el camino antiguo de este largo recorrido desde su municipio, que él ha realizado casi medio centenar de veces. Jaime Cortadellas, de la Hermandad de la Verónica, forma parte del grupo de personas que sacan la imagen citada desde la basílica de Santa María para llevarla a la plaza de la Santísima Faz, a espaldas del Ayuntamiento, y la semana de la Peregrina se dedica con su grupo a ejercer voluntariado «ayudando en la celebración de las misas y a las monjas en lo que nos solicitan». Según él, «la romería debe ser BIC porque es intrínseca a Alicante y hay que protegerla».

Más participantes

La Comisión también ha contactado con Salvador de Lacy, marqués de Lacy, uno de los Caballeros Custodios de la Santa Faz, designado por el Ayuntamiento de Alicante. La función de esta entidad es, desde el siglo XVII, velar por la integridad de la reliquia en todas las ocasiones que es extraída del sagrario donde se custodia. Lacy afirma haber «aportado documentación histórica» que acredita el arraigo. Desde una perspectiva académica Enrique Cutillas lamenta que el BIC no se haya conseguido con anterioridad «para preservar algunas tradiciones», como el mantenimiento de las monjas clarisas en el monasterio de la Santa Faz tras cinco siglos custodiando la reliquia.

Y desde la Federació de Fogueres de Sant Joan, entidad también consultada, su presidente David Olivares defendió en la entrevista mantenida «el peso simbólico y la devoción de los foguerers», recordando «la implicación de las comisiones en la romería y la presencia recurrente de motivos de la Santa Faz en la ofrenda de flores a la virgen del Remedio», así como en la indumentaria tradicional.

En la Generalitat, por último, consideran que el trabajo que se está realizando «es necesario» para argumentar la «trazabilidad histórica» del BIC inmaterial que se pretende declarar. Según Pilar Tébar, secretaria autonómica de Cultura, «el documento de las entidades consultivas aún no se ha cerrado», y recuerda que la Romeria de les Canyes de Castellón ya es BIC, abriendo así la puerta a la esperanza de que la Peregrina de la Santa Faz también lo consiga. «El reconocimiento servirá para mantener la tradición no porque la Santa Faz corra peligro, sino para darle aún más protección y el valor que se merece un elemento tan propio y arraigado», concluye.