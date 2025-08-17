El pescado es cada vez más exclusivo

Calamares, sardinas y boquerones. El verano en Alicante sabe a fritura. Los chiringuitos y los restaurantes brillan en plena temporada del pescado azul, donde los clientes optan por elaboraciones sencillas, por su buen sabor pero también espantados por los altos precios de un producto, el pescado y el marisco, que cada vez se convierte en más exclusivo.

En el Mercado Central el precio medio de las sardinas, el pescado estrella de este mes, es de 9 euros el kilo; el boquerón, a casi 11. Su precio tiende al alza, aunque está dentro de lo racional. “Está un poco más caro, pero todavía se puede comprar”, explica un matrimonio a pie del género expuesto durante esta semana. Si se opta por el marisco, las gambas rojas se han puesto prohibitivas a 160; tan imposibles como los 40 euros del atún, un pescado destinado sólo a las mesas más selectas. “Ha subido mucho de precio el pescado y se ha convertido en un producto de lujo”, lamenta Francisco Pastor, propietario del puesto que lleva su nombre en el Mercado. “Los cupos pesqueros hacen que todo sea más caro, las restricciones europeas hacen que se encarezca porque hay menos cantidad y misma demanda”, prosigue. En su establecimiento triunfa la gamba blanca, mucho más económica, y también el calamar. “Es época también de atún rojo”, le explica a una clienta.

Una trabajadora de un puesto del Mercado muestra el género del puesto. / Jose Navarro / Jose Navarro

En Pescados Corona, cuya dueña, Ana Corona, es la tercera generación de la familia que lleva el negocio, despachan a diario mucho pescado para fritura (sardina, boquerón, calamar…) y mucho preparado para hacer arroces. “El marisco es lo más caro y lo que más sube respecto a otras épocas del año, un poco menos del doble”, confirma Amparo González, una de las trabajadoras. Esta afirmación la corrobora también Adolfo López, propietario de otro puesto en el Mercado: “La gamba roja es lo que más sube y el pescado de horno está carísimo, sin embargo el calamar de bahía está más barato que en invierno”. "Tal y como están los precios, con el marisco se hace un esfuerzo para Navidad y poco más, pero es que el resto también ha subido mucho, atún hace tiempo que no podemos comprar para toda la familia", añade Juan Carlos Sobrino, uno de los clientes, el pasado jueves.

La tendencia al alza del pescado es también un motivo de crítica de los restaurantes, obligados a buscar soluciones dispares. “A mí me sale más caro preparar un arroz de pescado que un solomillo y eso que siempre este último se ha vendido por unos 10 euros más”, explica Pepe López, gerente del restaurante Govana, en el barrio del Pla. “Una ración de arroz está en torno a 15 y el solomillo, a 25, pero para hacer un buen arroz necesito rape, calamar, unas gambitas, el atún, que está imposible…”, indica. En la carta del restaurante cada vez hay menos pescado, ni lubina, ni rodaballo, “no se gana dinero con ellos”, aunque sí se gasta merluza. Algunos restaurantes optan por trabajar con pescado más asequible como la lechola, la corva o la corvina.

En la misma línea se muestra Silvia Castelló, del grupo Gastronou: “La verdad es que en verano no notamos el aumento de precio del pescado en verano porque está carísimo todo el año”. Castelló confiesa que en esta época del año en el Nou Manolín los clientes piden “elaboraciones más sencillas” como el boquerón. “También es temporada de bonito, que tenemos tanto en el Piripi como en el Nou Manolín”. En un establecimiento donde el plato estrella sigue siendo el arroz, Castelló reconoce que el porcentaje de gente que pide marisco al centro de la mesa es un 15 % y que buena parte del que se sirve es por encargo: “Langosta para hacer con huevo frito y patatas y bogavante para un arroz”.

Así es la situación del pescado, históricamente un producto de diario en una ciudad de mar como Alicante, convertido hoy casi en un capricho. En la actualidad, y por causas ajenas a los vendedores, los consumidores ven cada vez más difícil encontrar pescado fresco a buen precio sin tener que recurrir a congelados.

Unos clientes observan el pescado de uno de los puesto del Mercado. / Jose Navarro / Jose Navarro

Turismo

El Mercado Central es un constante desfile de personas durante los meses de verano, mayor que a lo largo del año en una ciudad que ya apenas distingue de estaciones cuando de turismo se trata. Más flujo de personas, pero menos venta. Así es el mes de agosto, donde el cliente alicantino -sustento del Mercado- lo frecuenta menos al estar también de vacaciones; aun así los viernes y los sábados continúan como los días en los que más venta se hace. El turista sigue siendo un perfil de comprador a convencer en cuanto a pescado se refiere. “No compra nada y el internacional menos”, detalla Adolfo López. “Ni sabe ni tampoco puede cocinarlo si está en un hotel, se lo toma en los restaurantes”, culmina. Francisco Pastor lo justifica porque el extranjero “no tiene cultura de pescado a excepción de los italianos y árabes”.