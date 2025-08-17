La procesión de San Roque bendice su barrio

Este sábado fue día de San Roque, y su barrio lo celebró como manda la tradición. Hacia las 20:00 horas, en el privilegiado enclave de la Plaza del Puente, tuvo lugar la misa de campaña en honor al patrón. A continuación partió la procesión, con un paso florido que fue acompañados por Danses Cresol y la Colla el Cocó, agrupaciones que al sonido de dolçaina y tabalet festejaron eldía grande del barrio.

La edil de Fiestas, Cristina Cutanda, estuvo entre el grupo que encabezó la procesión por las calles de este barrio de solera alicantina.De tanta solera, que esta es una de las fiestas más antiguas de la ciudad, con orígenes en el siglo XVI.

Así ha sido el desfile de las fiestas de San Roque / Héctor Fuentes

Concluido el paso del santo, a las 22:30 horas, la celebración continuó de forma más lúdica con el concurso de tortillas, el concurso de gorros, una cena de sobaquillo y una verbena popular.

Último día

La programación de este domingo, último día de las fiestas, dará comienzo a las 10:00 horas con un almuerzo popular, al que seguirá un pasacalles por las calles del barrio a partir de las 11:00. Por la tarde, a las 18:00, los más pequeños disfrutarán de juegos en la Plaza del Puente, con merienda incluida, y a las 19:00 se repetirá el pasacalles por el barrio de San Roque y alrededores. La noche estará marcada por la convivencia vecinal con el concurso de adornos de mesas, la cena de sobaquillo y la verbena popular a partir de las 21:00, antes de cerrar la jornada con el concurso de DJ’s a las 23:00 en la Plaza del Puente.