La provincia de Alicante sufre la jornada más sofocante de la ola de calor con picos de 43 grados

El litoral sur de la provincia de Alicante se encuentra este domingo bajo alerta roja por altas temperaturas, un aviso decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activo desde las 11:00 hasta las 19:59 horas. Aunque el fenómeno afecta con especial crudeza a las zonas de interior, la costa tampoco ha escapado del calor extremo, con valores que, si bien más moderados, han seguido siendo elevados.

En Orihuela centro, los termómetros de la estación de la red de la Associació Valenciana de Meteorologia ( Avamet) alcanzaban los 43 grados a primera hora de la tarde, convirtiéndose en uno de los puntos más calientes del día en toda la provincia. Muy cerca se han situado otras localidades: Villena, con 41,9 grados en la pedanía de Las Virtudes; l’Orxa, en la comarca de El Comtat, con 41,7 grados antes de las cinco de la tarde; o Crevillente, donde se están llegando a registrar 41,1 grados en pleno casco urbano. En la Vega Baja, Almoradí igualaba esa misma marca.

Reparto de agua en Elche

El mapa provincial se ha llenado de números rojos: Novelda (41 grados), Dénia (41 grados) u Ondara (40,7 grados), entre otros. En Elche, con 41 grados, en el barrio de Los Palmerales la Cruz Roja ha atendido este domingo a más de un centenar de personas afectadas por la ola de calor, muchas de ellas en situación vulnerable. La concejala Celia Lastra, junto a voluntarios, ha repartido botellas de agua a quienes más lo necesitaban.

En Santa Pola, donde la máxima se quedó en 35,4 grados, el Ayuntamiento ha decidido restringir el acceso a las pinadas bajo el faro como medida preventiva ante el riesgo extremo de incendios forestales decretado por la Generalitat.

Reparto de agua en Elche, este domingo. / INFORMACIÓN

El lunes continúa la alerta

La Aemet mantiene para este lunes un nuevo aviso rojo en el litoral sur de Alicante, vigente desde las 12:00 hasta las 20:00 horas, con temperaturas que seguirán superando con facilidad los 40 grados en zonas de interior. Sin embargo, el final de este episodio extremo ya se vislumbra en el horizonte: a partir del martes 19 de agosto, se espera un alivio progresivo, con máximas que oscilarán entre los 31 y 38 grados y sin nuevos avisos meteorológicos de carácter extremo.

La intensa ola de calor que azota a buena parte de España entra así en su tramo final. Según la Aemet, las temperaturas comenzarán a remitir desde este lunes y caerán de forma más notable el martes, cuando en algunas áreas podrían descender hasta 10 grados respecto a los valores más extremos del fin de semana.